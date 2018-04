Der Belgier Thorgan Hazard lässt die "Fohlenelf" mit zwei Treffern zum 2:1 über Berlin aufatmen. Vor allem aber entschärft er das Pulverfass auf den Rängen und wird so zum Feuerlöscher.

Am vergangenen Donnerstag war bei Abrissarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Militärstützpunktes der britischen Streitkräfte in Mönchengladbach-Rheindahlen eine 1000-Kilo-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst konnte den Blindgänger entschärfen und Entwarnung geben. Weniger dramatisch, aber irgendwie auf ironische Art sinnbildlich war am Samstag die Szenerie im nur zehn Kilometer entfernten Borussia-Park. Dort wurde Thorgan Hazard beim 2:1 von Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC Berlin mit seinen beiden Treffern nicht minder zum "Feuerlöscher".

Die Lunte glimmte und sie war schon bedrohlich nahe am Pulverfass, als der zur Halbzeit eingewechselte Belgier in der 75. Minute unter gütiger Mithilfe von Hertha-Torwart Rune Jarstein den Ausgleich erzielte. Nur vier Minuten später verwandelte Hazard einen Strafstoß nervenstark zum 2:1. Ein äußerst glücklicher Erfolg nach einem über weite Strecken blutleeren Auftritt. "Das stimmt. Wir haben diese Saison aber auch oft verloren, obwohl wir besser waren. Dieser Sieg heute war besonders für den Kopf sehr wichtig", sagte Hazard.

Aus sportlicher Sicht mag dies angesichts der nach 1999 zweitschlechtesten Rückrunde in Gladbachs bisher 50 Bundesliga-Jahren zutreffen. Eminent aber war der Erfolg vor allem deshalb, weil er die spürbar vergiftete Atmosphäre auf den Rängen zumindest abfedern konnte. Schon nach dem 0:0 in Mainz hatte die WZ geschrieben, dass die Stimmung bei den Fans äußerst angespannt sei. Mit dem Diebstahl einer Kölner Fahne in Hoffenheim sowie dem Zünden von gefährlichen Bengalos in Mainz - bei denen eine Frau verletzt wurde - entlud sich die Wut an Ostern erstmals, am Samstag nun erreichte sie eine neue Dimension.

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC: Die Statistik

Spielerbewertung Mönchengladbach Sommer (3,5), Ginter (3,5), Vestergaard (3), Elvedi (3), Cuisance (4), Herrmann (4,5), Kramer (3,5), Zakaria (4), Wendt (3,5), Stindl (4,5), Raffael (5), Hazard (1)

Spielerbewertung Berlin Jarstein (3,5), Weiser (3), Stark (3,5), Rekik (3), Plattenhardt (3), Maier(3), Lustenberger (3,5), Lazaro (3,5), Darida (2,5), Kalou (3), Selke (4) Borussia

Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin 2:1 (0:1)

Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Vestergaard, Elvedi - Cuisance (ab 69. Drmic) - Herrmann (ab 81. Hofmann), Kramer, Zakaria (ab 46. Hazard), Wendt - Stindl, Raffael

Berlin: Jarstein - Weiser, Stark, Rekik, Plattenhardt - Maier (ab 87. Ibisevic), Lustenberger - Lazaro, Darida (ab 81. Duda), Kalou (ab 81. Esswein) - Selke

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

Zuschauer: 51.417

Tore: 0:1 Kalou (40.); 1:1 Hazard (75.), 2:1 Hazard (79./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Selke (Hertha/74.), Lustenberger (Hertha/88.), Stindl (MG/91. - gesperrt)