Mönchengladbach. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die Spieltage sieben bis 14 der ersten Bundesliga terminiert.

Am siebten Spieltag empfängt Borussia Mönchengladbach Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Am 14. Spieltag reisen die Fohlen am 3. Dezember zum VfL Wolfsburg. Die Partie wird um 18.00 Uhr angepfiffen.

Laut einer Meldung der DFL, finden am 7. und 9. Bundesliga-Spieltag jeweils drei Begegnungen am Sonntag statt. Durch zusätzliche Anstoßzeiten wird – in der gesamten Saison je fünf Mal ein Spiel am Sonntag und fünf Mal ein Spiel am Montagabend – dem Wunsch nach ausreichender Regenerationszeit nach den Spielen der Europa League entsprochen.

Die nächsten Ansetzungen für die Bundesliga und 2. Bundesliga erfolgen nach der 2. Hauptrunde um den DFB-Pokal (24./25. Oktober), voraussichtlich also Anfang November.red