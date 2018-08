Ein paar Stunden durfte sich der junge Abwehrspieler, der jedes Tor an der Weser, ja jeden Spielzug nach eigenem Bekunden genoss und den Führungstreffer mit einleitete, in seinem Erfolg sonnen. Dann reichte es ihm auch schon wieder. „Man darf ja nicht vergessen, dass ich auch Glück gehabt habe, dass plötzlich ein Platz in der Mannschaft frei wurde und ich dabei sein durfte“, sagt Beyer, für den sich erst durch die Verletzung des Schweizer Nationalspielers Michael Lang die Tür zum ersten Pflichtspiel bei der Fohlenelf öffnete.

Seinem nächsten Schritt auf der Karriereleiter sieht der Teenager gelassen entgegen. Samstagabend, 18.30 Uhr, wartet Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Start auf den jungen Außenverteidiger aus dem niederrheinischen Kempen . Statt 5000 Zuschauer werden 54 000 zuschauen. Statt Pokalschmankerl in gemütlicher Atmosphäre, das freilich für ihn aufregend genug war, taucht Beyer von heute auf morgen in die glitzernde Welt der Fußball-Bundesliga ein. Top-Spiel im Borussia-Park – und Beyer mittendrin, einer der Hoffnungsträger aus der Gladbacher Talentschmiede.

Mönchengladbach . Hastedt war gestern, Hastedt war schön. Das erfrischende 11:1 zum Auftakt der neuen DFB-Pokalrunde beim Bremer Stadtclub ist längst Geschichte. Auch für Louis Jordan Beyer, der gegen den Fünftligisten mit gerade mal 18 Jahren sein Pflichtspieldebüt im Trikot von Borussia Mönchengladbach erlebte und sich mit einem frechen Auftritt gleich effektvoll in Szene gesetzt hat. „Es war super“, sagt Beyer. In den Trainingstagen danach hat er aber schnell wieder seine innere Mitte gefunden. Von übertriebenen Schwärmereien hält der Jungprofi ohnehin nicht viel: „Ich bin meistens total ruhig und relaxend“.

Der morgige Gegner Bayer Leverkusen ist in der Entwicklung junger Spieler mit Blickrichtung Nationalmannschaft sogar noch ein bisschen weiter als die linksrheinische Borussia: Der hochbegabte Kai Havertz (19) ist auf dem Sprung, Julian Brandt (22) gehört ohnehin im Offensivbereich dazu, und Abwehrspieler Jonathan Tah (22) darf man beim Neuaufbau von Joachim Löws neuer Mannschaft nicht abschreiben.

Spaß und Freude sollen bei Gladbach auf den Platz zurückkehren

Borussia Mönchengladbach geht voller Zuversicht in ihre 51. Saison als Bundesligist und will nach zuletzt mancher spielerischen Enttäuschung wieder Spaß und Freude auf dem Platz vermitteln. „Der Funke muss überspringen, am besten gleich im ersten Spiel. Ich bin total gespannt, wie sich unsere Mannschaft entwickelt“, sagt Eberl. Cheftrainer Dieter Hecking schlägt in die gleiche Kerbe: „Das wird gleich eine echte Herausforderung. Aber wir wollen Gas geben und Begeisterung erzeugen.“ Ob die Qualität letztendlich reichen wird, über Platz neun hinaus zu denken und im oberen Drittel mitzumischen, muss sich zeigen.

Hecking, der in seine 13. Bundesligasaison als Cheftrainer geht (385. Spiel), ist auf jeden Fall überzeugt davon, dass die Leistungsdichte hinter dem FC Bayern zunehmen wird. Der Traditionsclub vom Niederrhein hat alles getan, um gut gerüstet in die neue Spielzeit zu gehen. Er hat einen sogenannten Stoßstürmer engagiert und dafür 23 Millionen Euro lockergemacht: Alassane Pléa. Von dem Franzosen erhoffen sich die Borussen endlich die nötige Durchschlagskraft im Angriff.

Auch der Ex-Düsseldorfer Florian Neuhaus dürfte im Mittelfeld eine Bereicherung sein. Das Duo steht am Samstagabend vor seinem Debüt in der Bundesliga. Genauso wie der junge Louis „Jordan“ Beyer aus Kempen am Niederrhein, der ebenfalls auf seine Premiere im Fußball-Oberhaus wartet und mutmaßt: „Ich glaube, wenn es dann so kommt, dass die fünf Minuten vor dem Anpfiff ganz schlimm werden.