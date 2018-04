Mönchengladbach. Schock-Diagnose für Fohlen-Kapitän Lars Stindl! Der 29-Jährige hat sich bei der Liga-Schlacht auf Schalke (1:1) bei einem Zweikampf mit Kehrer einen Riss des Syndesmosebandes und eine schwere Kapsel- und Bandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Stindl muss operiert werden, für den Nationalspieler ist damit nicht nur die Saison beendet, sondern auch der Traum von einer WM-Teilnahme im Sommer vorbei. Bitter, bitter! Stindl, der im Confed-Cup-Finale das DFB-Team noch zum Titel geknipst hatte, fehlt in Russland.

Coach Dieter Hecking (53) sagte, dass sei „eine Katastrophe“. Stindl war am Samstag zunächst in einem Gelsenkirchener Krankenhaus untersucht worden, die Röntgenbilder hatten noch die Hoffnung zugelassen, dass die Verletzung nicht so schlimm sei. Doch am Sonntag dann brachte eine Kernuntersuchung die traurige Gewissheit: Stindls Sprunggelenk ist kaputt, die WM-Fahrkarte ist definitiv futsch.

Die gleiche Verletzung hatte er sich bereits 2012 während seiner Zeit in Hannover gehabt, lag damals vier Monate auf Eis. Heißt: Bei seinem Klub Borussia Mönchengladbach droht er nun auch im Sommer die komplette Vorbereitung samt Saisonstart zu verpassen. Stindl sagte am Sonntag: „Sich zu diesem Zeitpunkt so schwer zu verletzen, ist sehr hart. Zum einen kann ich der Mannschaft jetzt nicht im wichtigen Saisonfinale helfen, zum anderen ist es sehr bitter, dass damit auch mein WM-Traum geplatzt ist."