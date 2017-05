Mönchengladbach. Am 2. Juli um 11 Uhr startet die Borussia in die Vorbereitung für die neue Saison. Das erste Testspiel bestreiten die Fohlen einen Tag später, am 12. Juli um 19.15 Uhr, gegen den KAS Eupen.

Vom 17. bis 23. Juli bezieht die Mannschaft ein Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Das Trainingslager endet am 23. Juli mit einem Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg.

Weitere Testspiele will der Verein bald bekanntgeben.