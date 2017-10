In Mönchengladbach erlitt Aufsteiger Hannover am Samstag die erste Saisonniederlage. Auf Seiten der Fohlen glänzten vor allem Matthais Ginter und Mickael Cuisance.

Yann Sommer: Beim Gegentor chancenlos, eine ganz sichere Vorstellung der Nummer eins nach dessen Verletzungs-Pause wegen einer Innenbanddehnung im Knie. Note: 3

Nico Elvedi: Wackelt hier und da im Zweikampf, ihm gelingt allerdings ihm Umschaltspiel nicht allzu viel. Note: 4

Matthias Ginter: Seinen Kopfball blockt Tschauner ab, drückt später den Ball zum 1:0 über die Linie und feiert seine Fohlen-Torpremiere, defensiv durchaus solide, hat die beste Zweikampfquote (83 Prozent). Note: 2-

Jannik Vestergaard: Holt sich einen Brummschädel nach Zusammenstoß mit Bebou ab, muss behandelt werden, derweil fällt der Ausgleich. Köpft kurz vor Spielende beinahe noch zum 2:1 ein. Note: 3

Oscar Wendt: Klärt zwei Mal in höchster Not gegen Bebou, ist beim Ausgleich auch in der Verlosung, durchwachsene Performance, Note: 4

Christoph Kramer: Spielt wegen seines Nasenbeinbruchs erneut mit Schutzmaske, hat allerdings Probleme, Ordnung ins Spiel zu bringen, sein Einsatz stimmt. Note: 3-

Mickael Cuisance: Startelfpremiere des 18-jährigen Franzosen, mit ganz viel Spielfreude, hat einige gute Szenen, leitet die Führung ein, seinen Abwehrfehler bestraft Bakalorz nicht. Note: 2-

Ab 78. Spielminute Denis Zakaria: Sorgt noch einmal für Betrieb im Mittelfeld, verliert aber auch Harnik bei dessen Lattenschuss völlig aus den Augen. Note: Ohne Wertung.

Thorgan Hazard: Zieht nur einmal richtig gefährlich auf, scheitert an Tschauner, behält dann aber beim Elfer in der Nachspielzeit die Nerven. Hat die meisten Torschussvorlagen (6) und Flanken aus dem Spiel (5). Note: 3

Fabian Johnson: Taucht in der ersten Halbzeit phasenweise vollständig ab, trifft Vorlage nicht richtig, stört Harnik nicht bei dessen Kopfballtreffer zum 1:1. Wirkt außer Form. Note: 5-

Ab 78. Spielminute Vincenzo Grifo: Bekommt nach wochenlanger Verletzungspause seine ersten Spielminuten im Gladbach-Trikot, holt in der Schlussphase den Elfer zum 2:1 heraus. Note: Ohne Wertung

Raffael: Zwingt per Distanzschuss 96-Keeper Tschauner zur Parade - mehr kommt vom brasilianischen Offensivgenie nicht. Note: 5

Ab 64. Raul Bobadilla: Zeigt sich, geht in die Zweikämpfe, holt Standards raus. Note: Ohne Wertung.

Lars Stindl: Sorgt für Torschrei im Borussia-Park, aber sein Schuss klatscht nur ans Außennetz, vergibt in der 2. Halbzeit gute Chance, trifft den Ball nicht richtig. Note: 4