In einem Sonderzug mit Anhängern von Borussia Mönchengladbach soll eine Frau sexuell belästigt worden sein. Die Polizei kontrollierte hunderte Fans am Hauptbahnhof.

Mönchengladbach. Die Bundespolizei hat die Personalien von rund 700 Gladbach-Fans aufgenommen, die nach dem Auswärtspiel in München in einem Sonderzug zurück nach Mönchengladbach gereist sind. Zuvor hatten die Beamten die Information bekommen, dass in dem Zug eine Frau sexuell belästigt worden sein soll, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber unserer Redaktion.

Der Zug ist demnach am Hauptbahnhof Flörsheim am Main (Hessen) gestoppt und die Frau herausgeholt worden. Die meisten Fans seien dann nach der Ankunft in Mönchengladbach kontrolliert worden. Auch der Zug werde kriminaltechnisch untersucht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ermittler in Hessen und in NRW würden jetzt zusammenarbeiten, um den Vorfall aufzuklären. pasch