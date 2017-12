Borussia Mönchengladbach verliert mit Reece Oxford ein Talent. Der Deal zeigt, wie verrückt das Fußballgeschäft ist. Auch Stefes geht.

Mönchengladbach. Nein, weitere Statements von Max Eberl werde es derzeit nicht geben, heißt es Freitagmittag von Fußball-Erstligist Borussia Mönchengladbach. „Am Stand der Dinge hat sich nichts geändert“, teilt die Medienabteilung mit. Dabei sind es derzeit zuerst zwei Personalien, die in Gladbach diskutiert werden: Mark Uth, Stürmer in Hoffenheim mit eingebauter Torgarantie. Und Reece Oxford, englisches Abwehrtalent, noch aus den eigenen Reihen. Am Nachmittag hat sich die Personalie Oxford schneller erledigt, als man zu hoffen gewagt hatte. Der Stand der Dinge hatte sich dann doch verändert.

In diesem Winter will Eberl nach eigener Aussage keine neuen Spieler holen. Auch, weil Trainer Dieter Hecking und Eberl den zahlreichen Talenten, die im Kader schlummern, weitere Spielanteile gewähren wollen. Zu denen gehörte bis Freitag auch Oxford. Der 19-Jährige hat zuletzt drei Liga-Spiele bestritten und bekam gute Kritiken. So steigerten sich schnell Wert und Begehrlichkeiten. Am Freitag dann ging alles ganz schnell: West Ham United aus der Premier League nutzt sofort die Möglichkeit, Oxford zurückzuholen. Weil der in Gladbach nicht über eine bestimmte Anzahl von Pflichtspielen hinausgekommen ist. Das aber wäre die Verpflichtung für ein weiteres halbes Jahr in Mönchengladbach gewesen. „Reece Oxford wird zurückkommen“, bestätigte West-Ham-Coach David Moyes gestern auf einer Pressekonferenz. „Wir werden ihn uns anschauen und sehen, wie es ihm geht“, so der 54-Jährige.

Heißt dreierlei: Entweder wird Oxford danach zurück nach Mönchengladbach oder an einen anderen Club verliehen, dann womöglich auch mit höherer Leihgebühr. Alternativ bleibt Oxford bei West Ham. Oder aber: Er wird sofort verkauft, angeblich braucht der Club als Tabellen-17. im Abstiegskampf frisches Geld. Und dann dürften die rund sieben Millionen Euro, die Eberl angeblich auf den Tisch legen würde, vermutlich nicht reichen. Die Causa Oxford ist ein gutes Beispiel dafür, wie wenig Zeit noch bleibt, zwischen den Finanz-Finten der Fußball-Manager noch eine Bindung zum Verein aufbauen zu können. Ende offen.

Die Dinge liegen bei Uth ganz anders. Dessen Empfehlung sind neun Tore in der Bundesliga-Hinrunde, zahlreiche weitere in seiner bewegten Vergangenheit in Almelo und Heerenveen – und ein zum Saisonende auslaufender Vertrag, den der 26-Jährige in Hoffenheim nicht verlängern wird. Vermutlich, um dann ein passables Handgeld kassieren zu können. Der neue Arbeitgeber spart ja die Ablösesumme. Hoffenheim verliert vermutlich den zweiten Leistungsträger im Sturm nach Sandro Wagner. Nur wer Uth bekommt, das wird 2017 wohl nicht mehr klar: War im Sommer noch sein Ex-Verein 1. FC Köln heiß auf den gebürtigen Kölner, sind es jetzt Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Schalke soll dabei das bessere Angebot gemacht haben. Für einen durchaus spielstarken Vollstrecker mit Torgarantie dürfte aber auch Eberl sich weit aus dem Fenster lehnen. Ein Vorteil könnte sein, dass Gladbachs Lars Stindl und Uth den gleichen Berater haben: die Kölner Agentur SportsTotal.

Weitere Aufgaben für Eberl werden schnelle Vertragsverlängerungen mit Thorgan Hazard (24) und Nico Elvedi (21) sein. Das Ziel: Beide sollen noch vor der WM im Sommer in Russland ihre Kontrakte verlängern – was nicht leicht wird.

Und: Am Sonntag endet in Mönchengladbach die 31 Jahre währende Karriere des ehemaligen Co-Trainers Manfred Stefes. Der hatte keinen Platz mehr im Trainerteam, weil Dieter Hecking Dirk Bremser mitgebracht hatte. Zuletzt arbeitete er als „Koordinator Talentförderung“, dann wurde umstrukturiert, jetzt läuft Stefes‘ Vertrag aus. Der 50-Jährige hat noch keinen neuen Job.