Mönchengladbach Riesige Werbeplakate mit dem Hashtag #meinefarben samt Hinweis auf eine entsprechende Internetseite hängen im gesamten Gladbacher Stadtgebiet. In den sozialen Netzwerken sind Fans und Promis, die es mit dem VfL Borussia halten, einem Aufruf gefolgt („Zeig Farbe!“), malen sich schwarze und grüne Balken ins Gesicht oder auf die Hände, posten dies bei Instagram oder Twitter. Der Gladbacher Mannschaftsbus hat nach einer frischen Lackierung nun auch einen schwarzen-grünen Farb-Balken bekommen. Doch was soll das alles?

Die WZ verrät Details der neuen Marketing-Strategie des Klubs. Borussia will das eigene Profil rund um die Vereinsfarben Schwarz/Weiß/Grün schärfen, wobei Schwarz wieder eine ähnlich dominierende Rolle wie zu den Gründungszeiten des Klubs (1900) einnehmen dürfte. Borussias Label „Die Fohlenelf“ soll in Zukunft „Die Fohlen“ lauten. So wie in den 1970er Jahren, als der VfL seine größten Erfolge feierte, in Trikots mit einem schwarz-grünen Längs-Streifen samt Raute auf der Brust Titel und Pokale holte.

Zum Heimspiel am 20. April gegen Wolfsburg will Borussia dann die komplette Kampagne vorstellen. Geschäftsführer Stephan Schippers hat bereits betont, dass, wie von einigen Fans befürchtet, eine Änderung der Borussia-Raute nicht erfolgen wird.