Mönchengladbach. Wie wird die Fohlen-Mannschaft der kommenden Saison aussehen? Nach dem bestätigten Wechsel von Mahmoud Dahoud nach Dortmund und der Rückkehr von Leihspieler Andreas Christensen zum FC Chelsea hat Sportdirektor Max Eberl einige Planstellen neu zu besetzen. Im Fokus für eine Neuverpflichtung steht derzeit wohl ein junger Shootingstar, der bei der TSG Hoffenheim wirbelt. Sein Name: Nadiem Amiri.

Das Fachmagazin Kicker spekuliert, dass Amiri die Nachfolge von Dahoud im Gladbacher Mittelfeld antreten könnte. Der 20-Jährige, an dem auch Atlético Madrid und Tottenham Hotspur interessiert sein sollen, hat bei den Kraichgauern noch einen Vertrag bis 2018. Derzeit stocken die Verhandlungen über eine Verlängerung. Sollte es zwischen Hoffenheim und dem Spieler nicht zu einer Einigung kommen, wäre ein Verkauf im Sommer wohl die letzte Möglichkeit, größere Transfereinnahmen zu erzielen. Laut BILD würde die Ablösesumme wohl bei stolzen 15 Millionen Euro liegen. Für Gladbach wohl keine unüberwindbare Hürde: Max Eberl kündigte bereits an, die Erlöse aus dem Dahoud-Deal in einen guten Nachfolger zu investieren.

Amiri kann sowohl im zentralen Mittelfeld, als auch auf den Flügeln und hinter den Spitzen spielen. Unter Hoffenheim Coach Julian Nagelsmann agiert der deutsche U-21 Nationalspieler mit afghanischen Wurzeln vorwiegend im offensiven Mittelfeld. In der laufenden Saison sammelte der gebürtige Ludwigshafener bislang 6 Scorerpunkte in 24 Partien.