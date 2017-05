Manchester City, Celtic Glasgow, FC Barcelona - die Spiele in der Gruppenphase der Champions League bleiben in Erinnerung. Die Gladbacher Fans haben die Auswärtsreisen zu einem besonderen Erlebnis gemacht, auch wenn bei den großen Favoriten Manchester und Barcelona für die Mannschaft nichts zu holen war.

Dank des Sieges in Glasgow ging es immerhin in der Europa League weiter und der 4:2-Auswärtssieg beim AC Florenz nach 0:2-Rückstand wird in keinem Jahresrückblick der Fohlen fehlen. Leider verpasste die Mannschaft die vierte Europacup-Teilnahme in Folge. Die fehlenden internationalen Spiele werden in der kommenden Saison eine Lücke hinterlassen.