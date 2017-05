Mein Moment der Saison, ganz klar, der Auswärtserfolg in Mainz. Live vor Ort war allen in der Kurve nicht ganz klar, wie die Mannschaft nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal jetzt in der Liga weitermacht. Immerhin gab es ja noch die Möglichkeit auf das Erreichen der internationalen Plätze. Der Sieg war deshalb umso wichtiger.

Die Art und Weise, wie er erkämpft wurde, tröstete an diesem Wochenende darüber hinweg, unter welch kuriosen Umständen man zuvor aus Europa League und DFB-Pokal ausgeschieden war. Am Ende reichte es leider nicht zum erneuten Sprung unter die besten sechs Teams der Liga. Dennoch war die Auswärtsleistung in dieser Spielzeit – nach relativ frustrierenden Jahren in fremden Stadion – absolut herauszuheben.