Mönchengladbach. Neuer Offensivspieler für die Fohlen? Die Anzeichen verdichten sich, dass Borussia Mönchengladbach in konkreten Verhandlungen mit Juan Iturbe vom AS Rom steht. Zuerst berichtete die italienische Sportseite tuttomercatoweb über den Deal. Laut der BILD sollen die Verhandlungen schon weit fortgeschritten sein.

Für Iturbe wäre der Wechsel an den Niederrhein bereits die fünfte Leihstation in seiner jungen Karriere. Der gebürtige Argentinier, der für die Nationalmannschaft von Paraguay spielt, stand bereits für Mannschaften wie Hellas Verona, den FC Bournemouth und den FC Porto auf dem Platz. Zuletzt war Iturbe an den FC Turin ausgeliehen, konnte sich dort jedoch nicht empfehlen und kam zumeist nur zu Kurzeinsätzen (16 Spiele, 1 Tor). Bei seinen bisherigen Vereinen agierte der dribbelstarke 24-Jährige hauptsächlich als Außenstürmer. Nach Angaben von tuttomercatoweb soll der Leih-Deal auch eine Kaufoption in Höhe von 11 Millionen Euro beinhalten. Iturbes Vertrag in Rom läuft noch bis 2019.

Bei "Kolo"-Abgang wird Gladbach aktiv

Am Mittwoch machte Sportdirektor Max Eberl im WZ-Interview deutlich, dass Gladbach definitiv noch einen Spieler holen wird, falls Timothée Kolodziejczack den Verein verlassen sollte. Allerdings soll es sich bei der Nachverpflichtung dann nicht um einen Verteidiger handeln. Laut Quellen unserer Redaktion ist ein Abgang des Franzosen so gut wie sicher. Einer Verpflichtung von Iturbe stünde so nichts mehr im Wege. jp