Mönchengladbach. Ein Jahr nach seinem Karriereende kehrt der ehemalige Kapitän der Fohlenelf zurück zu alter Wirkungsstätte. Ab Juli wird der 37-Jährige Co-Trainer der U19, die aktuell in der A-Junioren-Bundesliga spielt.

„Martin interessiert sich für die Trainerlaufbahn und wir freuen uns, dass er seine ersten Schritte auf diesem Weg hier bei Borussia macht und wieder zurück ist bei uns“, erklärte Sportdirektor Max Eberl in einer Mitteillung des Vereins.

Im Trainerteam der U19 wird Stranzl mit Coach Thomas Flath und dessen Assistenten Oliver Neuville zusammenarbeiten.

Martin Stranzl kam 2011 für 800 000 Euro von Spartak Moskau an den Niederrhein. Zuvor spielte er in der Bundesliga für 1860 München und den VfB Stuttgart. In den fünf Jahren bei der Borussia kam der Profi in 145 Pflichtspielen für die Fohlen zum Einsatz. Für Österreichs Nationalmannschaft absolvierte der Innenverteidiger 55 Länderspiele. Im Sommer 2016 musste Stranzl aufgrund zahlreicher Verletzungen seine Karriere beenden. red

