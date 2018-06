Mönchengladbach. Kwane Yeboah wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Fortuna Köln, teilte der Verein am Mittwochnachmittag mit. Der Angreifer war im Januar 2014 von Brisbane Roar zur Fohlenelf gewechselt.

In der zurückliegenden Saison gehörte der Angreifer in der Hinrunde zum Profikader der Fohlenelf, kam allerdings zu keinem Einsatz. In der Rückserie wurde Yeboah an Drittligist SC Paderborn ausgeliehen. In elf Spielen traf er zweimal für den späteren Zweitliga-Aufsteiger. In der kommenden Saison wird er bei Fortuna Köln in der 3. Liga spielen. red