Mönchengladbach (dpa/lnw) - Der Einsatz des ehemaligen Fußball-Weltmeisters Christoph Kramer im Bundesligaspiel von Borussia Mönchengladbach beim FC Augsburg ist wegen eines grippalen Infekts fraglich. «Er hat zwei Tage nicht trainiert», sagte Chefcoach Dieter Hecking am Donnerstag über den 27 Jahre alten Mittelfeldmann.

Dagegen sind der 21 Jahre alte Schweizer Innenverteidiger Nico Elvedi nach einer Blinddarmoperation und der ein Jahr jüngere slowakische Mittelfeldspieler László Bénes nach einem Muskelfaserriss für die Begegnung am Samstag (15.30 Uhr) in Augsburg neue Optionen für Hecking: «Sie können Kandidaten für den Kader werden.»

«Wenn uns das ähnlich gut gelingt wie gegen Leverkusen, dann sind wir einen Schritt weiter», sagte Hecking mit Blick auf das überzeugende 2:0 der Borussia zum Auftakt am vergangenen Samstag gegen Bayer. Allerdings hat Mönchengladbach in der Bundesliga in Augsburg noch nie gewonnen.