Mönchengladbach. Der Wechsel von Timothée Kolodziejczak scheint perfekt zu sein. Der Flügelspieler war am Montag zum Medinzincheck nach Mexiko gereist. Am Dienstagabend kurz vor Mitternacht postete die Seite solotigres.com, ein Blog über die UANL Tigres, der Verein zu dem "Kolo" wechseln will, dann ein Bild des Spielers auf Facebook, dazu die Worte "Spieler kommt zur Vertragsunterzeichnung".

Der Transfer musste nun schnell über die Bühne gehen, da die Transferfrist in Mexiko um Mitternacht endete. Kolodziejczak wird auf der Seite mit den Worten zitiert, er fühle sich sehr gut und komme zu den Tigres um Titel zu gewinnen.

Der 25-Jährige war im Januar 2017 zu Borussia Mönchengladbach gekommen. Konnte sich am Niederrhein aber nie durchsetzten und kam lediglich auf einen Bundesligaeinsatz. red