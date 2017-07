Rottach-Egern. Das Trainingslager der Borussia neigt sich dem Ende entgegen: Der Freitag Nachmittag stand den Spielern von Borussia Mönchengladbach zur freien Verfügung. Die Mannschaft hatte sich jedoch entschlossen, ihn gemeinsam zu verbringen und entschwand nach München. Was dort genau unternommen wurde, blieb der Öffentlichkeit verborgen. Tony Jantschke verriet lediglich, dass Christopher Heimeroth das Programm organisiert hat.

In München nicht mehr mit dabei waren die U23- sowie U19-Spieler Moritz Nicolas, Florian Mayer, Louis Beyer, Nils Rütten und Mike Feigenspan. Das Quintett hatte den Tegernsee am Freitag Mittag verlassen, da die U23 am Samstag ab 14 Uhr ein Testspiel beim FSV Mainz 05 II bestreitet. Gar nicht mehr dabei ist sogar Janis Blaswich. Zwar verlängerte Borussia Mönchengladbach den Vertrag mit dem 26-jährigen Torwart bis 2019, verlieh ihn aber umgehend für ein Jahr an den Drittligisten FC Hansa Rostock.

Testspiel gegen Nürnberg

Auf dem Rückweg aus dem Trainingslager am Tegernsee wird die "Fohlenelf" am Sonntag noch ein Testspiel bei Zweitligist 1. FC Nürnberg bestreiten. Zur Saisoneröffnung des von Borussias Präsidiumsmitglied Hans Meyer im Jahre 2007 zum DFB-Pokalsieg geführten "Glubb" ist der Anstoß im Max-Morlock-Stadion um 14:30 Uhr. Montag und Dienstag haben die Spieler dann frei, bevor zum Training am Mittwoch auch Lars Stindl sowie Matthias Ginter zum Kader stoßen werden.

Vor der Borussia hatte bereits der Schweizer Meister FC Basel sein Trainingslager in Rottach-Egern abgehalten und auch nach der "Fohlenelf" hat sich prominenter Besuch angekündigt. Vom 26. Juli bis zum 1. August wird sich der FC Liverpool mit seinem Trainer Jürgen Klopp den letzten Schliff für die neue Saison der Premier League am Tegernsee holen.