Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach geht in einer katastrophalen zweiten Halbzeit gegen Leverkusen komplett unter. Die Spieler in der Einzelkritik:

Yann Sommer: Fünf Gegentore für den Schweizer Nationaltorhüter. Der sieht beim 1:1 nicht gut aus, fliegt am Ball vorbei, wird von Brandt mit einem satten Schuss getunnelt, bei den weiteren drei Treffern ohne Abwehr-Chance. Note: 5

Nico Elvedi: Zeigt eine gute erste Halbzeit, schaltet sich auch immer ins Offensivspiel ein, ist nach der Pause jedoch völlig von der Rolle, lässt sich den Ball viel zu leicht abjagen – prompt rennen die Fohlen in den Konter, der zum 1:4 führt. Note: 5-

Matthias Ginter: Hat die meisten Ballaktionen (104) und die beste Zweikampfquote (88 Prozent), kommt jedoch gegen Brandt beim 1:3 zu spät, steht beim 1:4 auch nicht gut. Note: 5-

Jannik Vestergaard: Hat in Sachen Stellungsspiel gleich mehrfach einen Blackout, verliert zeitweise hinten völlig die Kontrolle. Note: 5-

Oscar Wendt: Beginnt schwungvoll, seinen Schuss lenkt Retsos in letzter Sekunde zur Ecke ab, lässt dann aber in zweiten Halbzeit das Verteidigen sein. So kann Bailey ungehindert zum 1:2 einschießen und später noch das 1:5 fallen. Note: 5-

Denis Zakaria: Bricht auch nach gutem Beginn und schwungvollem Spiel ein, in Durchgang zwei mit unerklärlichen Fehlern im Aufbau, zahlt Lehrgeld, rennt wiederholt ungestüm einfach drauf los. Note: 5

Michael Cuisance: Hat im ersten Durchgang zig gute Aktionen, dann ist die Puste raus, verliert das Kopfballduell vor dem 1:1, sein Ballverlust ist der Ausgangspunkt zum 1:3. Note: 5

Ab 66. Spielminute Jonas Hofmann: Comeback nach Muskelverletzung, rennt sich mehrfach fest, ohne Torgefahr. Note: Ohne Wertung.

Thorgan Hazard: Legt Johnson mit perfekter Flanke das 1:0 auf, vergibt freistehend die Mega-Chance zum 2:0, ein rückblickend fataler und wahrscheinlich spielentscheidener Fehlschuss des Belgiers. Da nutzen einige gute Einzelaktionen letztendlich wenig. Note: 5

Fabian Johnson: Bringt die Fohlen per Direktabnahme in Führung, seine starke Flanke kann Hazard nicht verwerten. Taucht in der zweiten Halbzeit auch völlig ab. Note: 4-

Ab 66. Spielminute Ibrahima Traore: Ist gleich drin in der Partie, zeigt im Abschluss allerdings die gleichen Schwächen wie seine Kollegen, vergibt überhastet weitere Groß-Chancen. Note: Ohne Wertung.

Lars Stindl: Fällt in Durchgang eins zunächst als Lenker auf, hat allerdings keinen gefährlichen Abschluss, wird in der zweiten Halbzeit wird der Nationalspieler von Leverkusen fast komplett abgemeldet. Note: 5

Ab 83. Spielminute Patrick Herrmann: „Darf“ die letzten Spielminuten auch noch über sich ergehen lassen. Ohne auffällige Aktion. Note: Ohne Werung.

Raffael: Der Brasilianer leitet das 1:0 mit ein, verpasst es, nach Elevdi-Pass auf 2:0 zu erhöhen, später saust sein Schuss am Pfosten vorbei, es fehlt ihm jegliche Durchschlagskraft. Ein gebrauchter Derby-Tag für den Maestro. Note: 5