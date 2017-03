Der imposante Auftritt beim 4:2 über Schalke zwingt die "Fohlenelf" für die Europa-League-Duelle mit S04 in die Favoritenrolle. (1/2) Zurück zu Seite 1.

Der Sportdirektor versucht, die immer mehr aufkommende Euphorie zu bremsen. Verständlich, denn mit der Art und Weise, wie die Borussia die Schalker besiegte, scheinen die Kräfte-Verhältnisse für die zwei Europa-League-Duelle mit dem gleichen Gegner geklärt. In der Abwehr - wo Andreas Christensen 100 Prozent seiner Zweikämpfe gewann - stabil, im Mittelfeld kreativ und im Angriff immer kombinationsfreudiger. "Da hatten wir viele gute Einfälle", sagte Patrick Herrmann. Zudem sind die Spieler für den Erfolg bereit, viel zu laufen. 120 Kilometer waren es unter Hecking immer, nun stellten sie mit 125 Kilometern einen neuen Bundesliga-Rekord auf.

"Die Europa League ist ein anderer Wettbewerb"

"Die Mannschaft macht im Moment einen fantastischen Job", sagte Dieter Hecking. Der 52-Jährige weiß natürlich trotzdem um die Belastung der englischen Wochen. Für Sonntag und Montag gab er daher frei. "Das haben sich die Spieler verdient. Sie sollen mal richtig ausruhen", sagte Hecking, der von einer Favoriten-Rolle gegen Schalke in der Europa League nichts wissen will. "Das ist ein komplett anderer Wettbewerb. Die Spiele besitzen einen ganz eigenen Charakter. Und Schalke kann auch guten Fußball spielen."

Gladbach aber scheint derzeit den besseren bieten zu können. Allein das 2:1 mit Zuspiel in die Tiefe, Hackentrick, Doppel-Pass und entschlossenem Abschluss ließ bei Hecking das Herz höher schlagen. Immer wieder produzierten Dahoud und Raffael Ideen, hinzu könnte ein mentaler Vorteil kommen. "Es tat schon gut, zu gewinnen. Aber wir haben auch gesehen, was wir noch besser machen müssen", sagte Fabian Johnson. Kinderleicht liegt für ihn trotz allem Lob derzeit nur daheim in der Wiege.