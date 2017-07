Gladbachs Verteidiger Jannik Vestergaard verlangt eine konstant gute Stabilität. Den Wechsel seines Abwehr-Partners sieht er sportlich als adäquat ersetzt an.

Mönchengladbach. Nach zwei freien Tagen hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Mittwoch den Trainingsbetrieb in der Vorbereitung auf die Saison 2017/18 wieder aufgenommen. Dabei stand neben Kapitän Lars Stindl auch Matthias Ginter erstmals mit seinen neuen Mannschaftskameraden auf dem Übungsplatz am Stadion im Borussia Park. Mit dem für 17 Millionen Euro von Borussia Dortmund geholten Ginter muss sich Innenverteidiger Jannik Vestergaard an einen anderen Partner neben ihm gewöhnen. "Das ist ein Teil des Fußball-Geschäfts", sagte Vestergaard.

Dennoch - so professionell der Däne die Transfers im Bundesliga-Business auch betrachtet, ganz so nüchtern sieht er zumindest den Abgang von Ginters Vorgänger sicherlich nicht. Immerhin verließ mit Andreas Christensen ein Landsmann und Kumpel die "Fohlenelf". Die beiden "Funktürme" waren schon in Dänemarks U21 ein Paar und sind es nun auch in der A-Nationalmannschaft. Dazu standen sie vergangene Saison in 41 der 51 Pflichtspiele Borussias Seite an Seite.

Andreas Christensens Wunsch dürfte unerfüllt bleiben

Nun ist die "Stadtmauer" von Mönchengladbach geteilt und eine Wiedervereinigung kaum vorstellbar. Zwar spielt Christensen bei Englands Meister Chelsea London in den Planspielen von Trainer Antonio Conte auch weiterhin keine tragende Rolle, eine Rückkehr von der Themse an die Niers aber erscheint dennoch wenig realistisch. Von den an Christensen interessierten Clubs Lazio Rom, Inter Mailand und FC Sevilla sind für einen Kauf bisher Minimum 17,2 Millionen Euro geboten - eine Summe, die Sportdirektor Max Eberl nicht mehr zur Verfügung steht. Bliebe ein erneutes Leihgeschäft, welches aber wohl über zwei Jahre laufen müsste. Erst 2019 nämlich enden die Verträge der Chelsea-Veteranen Gary Cahill und David Luiz. Christensens Wunsch, zur Borussia zurückzukehren, dürfte eher unerfüllt bleiben.

Dabei wäre eine Abwehrkette mit leistungsmäßig betrachteten Schwergewichten wie Christensen, Ginter und Vestergaard natürlich ein Pfund. Doch auch so sollte die "Fohlenelf" in der Abwehr-Zentrale stabil stehen. Immerhin haben Vestergaard und Ginter trotz ihres Alters von erst 24 bzw. 23 Jahren insgesamt bereits knapp 400 Pflichtspiele bestritten. "Mit Matze kommt auch Qualität zurück. Er hat durch die Titel bei der WM 2014 sowie dem Confed-Cup 2017 ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt", sagte Vestergaard.