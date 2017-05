Borussia Mönchengladbach hat sich die Dienste von Vincenzo Grifo vom SC Freiburg gesichert. Über den Transfer wurde in der Vergangenheit viel spekuliert. Nun ist der Wechsel offiziell.

Mönchengladbach. Deal perfekt: Borussia Mönchengladbach hat Vincenzo Grifo vom SC Freiburg verpflichtet. Der 24 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler erhält bei den Fohlen einen Vertrag bis 2021. Das gab der Verein am Sonntag auf seiner Homepage bekannt. Der Offensivspieler erhält bei der Borussia die Rückennummer 32, die er schon in Freiburg trug. Über die Höhe der Ablöse wurden keine Angaben gemacht. Dem Vernehmen nach soll Gladbach aber sechs Millionen Euro für den Offensivspieler gezahlt haben.

„Vincenzo Grifo hat in den vergangenen zwei Jahren in Freiburg eine hochinteressante Entwicklung genommen und ist maßgeblich beteiligt an der herausragenden Saison des SC Freiburg“, sagte Sportdirektor Max Eberl nach Vertragsunterzeichnung. „Mit seinen Qualitäten wird er uns in der Offensive noch flexibler machen und wir freuen uns, dass wir ihn zu Borussia holen konnten.“

Vincenzo Grifo vom @scfreiburg hat bei Borussia einen Vertrag bis 2021 unterschrieben! pic.twitter.com/h9zTI3GMEw — Borussia (@borussia) 28. Mai 2017

Grifo wurde beim VfR Pforzheim ausgebildet, wo er alle Jugendmannschaften durchlief. Im Sommer 2011 wechselte er in die U19 des Karlsruher SC. Ein Jahr später ging er zu 1899 Hoffenheim. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 19. Oktober 2012 gegen Greuther Fürth. Nach Leihstationen in Dresden und Frankfurt wechselte Grifo im Sommer 2015 zum SC Freiburg. Mit 29 Scorerpunkten hatte der Spezialist für ruhende Bälle entscheidenden Anteil am direkten Wiederaufstieg der Breisgauer. Mit 15 Torvorlagen wurde Grifo bester Vorbereiter der Zweiten Liga, zudem erzielte er 14 Treffer selbst, darunter sechs direkt erzielte Freistoßtore. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison knüpfte der dribbelstarke Flügelspieler nahtlos an seine starken Leistungen an und erzielte 6 Tore und 12 Vorlagen.

Grifo kann auf dem linken und rechten Flügel sowie als zentraler Zehner agieren. In seiner Karriere absolvierte der Rechtsfuß bislang 77 Spiele in der 2. Bundesliga (22 Tore, 25 Vorlagen). In der 1. Bundesliga kommt der Deutsch-Italiener bislang auf 42 Partien (6 Tore, 13 Vorlagen). red