Mönchengladbach. Das Rheinderby am kommenden Wochenende zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach steht unter besonderer Beobachtung. Da es in der Vergangenheit wiederholt zu Straftaten kam, hat die Polizei ein Verbot von Glasflaschen, Glasbehältnissen sowie Pyrotechnik erlassen. Das Verbot gilt am 08. April in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Die Regelung betrifft alle an- und abgehenden Regelzugverbindungen sowie zusätzliche Züge in beide Fahrtrichtungen auf nachfolgenden Strecken:



+ Mönchengladbach Hauptbahnhof über Grevenbroich nach Köln Hauptbahnhof

+ Mönchengladbach Hauptbahnhof nach Neuss Hauptbahnhof

+ Neuss Hauptbahnhof über Dormagen nach Köln Hauptbahnhof

+ Köln-Worringen nach Köln Hauptbahnhof

+ Köln Hauptbahnhof nach Köln-Messe/Deutz

+ Mönchengladbach Hauptbahnhof

+ Rheydt Hauptbahnhof

+ Alle Bahnhöfe/ Haltepunkte der Deutschen Bahn AG im Kölner Stadtgebiet

Die Einhaltung des Verbots wird durch die Bundespolizei überwacht. Bei entsprechenden Verstößen oder Weigerungen wird ein Platzverweis erteilt oder Zwangsgeld in Höhe von 100,- Euro verhängt.