Hannover. Fußball-Nationalspieler und Gladbach-Kapitän Lars Stindl hat vor dem Duell gegen Aufsteiger Hannover 96 am Samstag die bisherigen Leistungen seines noch ungeschlagenen Ex-Clubs gelobt. «Hut ab! Aus der Ferne ist das nicht schlecht, was sie machen», sagte Stindl im Interview mit der «Neuen Presse».

«Die Jungs machen hinten einen guten Job. Sie spielen sehr variabel. Ich freue mich einfach, dass 96 wieder in der Bundesliga ist, auch wegen meiner Verbundenheit zu Hannover.» Der Offensivspieler war von 2010 bis 2015 bei den Niedersachsen und in seiner letzten 96-Saison auch Kapitän des Teams. Wie für Stindl, ist auch für Trainer Dieter Hecking eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte - von 2006 bis 2009 stand der 53-Jährige bei den Niedersachsen an der Seitenlinie. Am Samstag trifft Hecking zudem auf einen alten Bekannten: Manuel Schmiedebach ist im Hannover-Kader der einzige Spieler, der für 96 spielte, als Hecking dort noch Trainer war.

Rein von der Statistik her, kann Gladbach ohne Sorgen in die Partie gehen. Denn Hannover 96 ist der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den die Gladbacher die vergangenen fünf Heimspiele gewannen. Die Gesamtbilanz ist auch positiv. 20 Heimsiegen für Gladbach stehen zwei Remis und vier Niederlagen gegenüber. red/dpa