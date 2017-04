Yann Sommer: Der Schweizer Nationalspieler lenkt mit den Fingerspitzen einen Kopfball noch an den Pfosten, rettet stark gegen freien Hrgota, hält Strafstoß von Fabian. Note: 1+



Tony Jantschke: Verhindert mit Rettungstat frühes Eintracht-Tor, muss mit einer Handverletzung zur Pause ausgewechselt werden. Note: 3-



Ab 46. Spielminute Nico Elvedi: Der junge Verteidiger ist gleich drin in der Partie, macht es ordentlich, erlaubt sich keine Aussetzer. Note: 3-



Andreas Christensen: Lässt Tawatha köpfen, ein, zwei Mal nicht auf der Höhe des Geschehens, spielt ansonsten jedoch einen soliden Stiefel. Note: 3-



Jannik Vestergaard: Wackelt schon nach wenigen Sekunden gegen Hrgota, kriegt dann die Kurve, klärt mehrfach mit Einsatz in höchster Not. Note: 3-



Oscar Wendt: Hat auf seiner Seite in der Defensivarbeit große Probleme, blockt Seferovic-Kopfball mit der Hand ab und verursacht so einen Strafstoß. Note: 5



Mahmoud Dahoud: Nur selten blitzt in der Schaltzentrale das Können und die Kreativität des künftigen Dortmunders auf, wird von den Gegenspielern unentwegt aggressiv bearbeitet, damit hat er sichtlich Probleme. Note: 4-



Tobias Strobl: Hat seine beste Szene, als er einen Steil-Pass auf Hofmann spielt, holt sich im Anschluss durch ungeschicktes Zweikampfverhalten die Gelb-Rote Karte ab. Note: 5 Thorgan Hazard: Läuft mehrfach ins Abseits, bleibt im Eins-gegen-Eins ständig hängen. Note: 5



Ab 81. Spielminute André Hahn: Hat in der Schlussphase keine nennenswerte Offensiv-Aktion mehr. Note: Ohne Wertung. Jonas Hofmann: Erwischt einen gebrauchten Tag, ihm gelingt wenig, wirkt wiederholt zu umständlich in seinen Aktionen. Note: 5



Ab 68. Spielminute Patrick Herrmann: Sorgt für deutlich mehr Betrieb auf dem Flügel, kann sich auch mal vorne im Zweikampf durchsetzen. Note: Ohne Wertung.



Raffael: Fällt durch zwei Solo-Läufe auf, wird ansonsten fast komplett von der Eintracht-Defensive auf Eis gelegt. Note: 5+



Lars Stindl: Zurück nach Verletzungspause, aber noch weit weg von der Top-Form, der Kapitän bleibt ohne Torabschluss. Note: 5

