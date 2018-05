Mönchengladbach. Der ständige Begleiter von Max Eberl in diesen Tagen ist hartnäckig. Dieser brummt, klingelt und vibriert unerlässlich. Was dazu führt, dass Gladbachs Sportdirektor selbst während eines Vier-Augen-Gesprächs wiederholt zum Smartphone greift. Ursache ist nicht, dass Eberl keine guten Konversationsmanieren besitzt. Vielmehr steht der 44-Jährige aktuell unter Dauerstrom, schließlich will er seine Fohlen nach einer insgesamt enttäuschenden Saison mit Platz neun in der Abschlusstabelle samt Verpassens der Europapokalqualifikation zurück unter die Top-Klubs der Liga managen. Und in diesem Zusammenhang kann jedes digitale Räuspern des Handys, sprich eine SMS-Nachricht, E-Mail oder „WhatsApp“ wichtig sein. In der der Manager-Sprache wird eine solch‘ intensive Phase „Crunchtime“ genannt – Wochen also, in denen sich die (personelle) Marschrichtung eines Klubs für die neue Spielzeit manifestiert.

In diesem „Crunchtime“-Modus befindet sich Eberl. Analysieren, abwägen, gestalten, investieren, verwirklichen. Gemeinsam mit Cheftrainer Dieter Hecking (53) arbeitet Eberl Borussias große Baustellen ab. Die Schwachstellen im Gladbacher Kollektiv haben die Macher längst erkannt. So die unzureichende Balance zwischen Großchancen erarbeiten und verwerten. Kaum ein anderer Erstligist hat so viele erstklassige Einschussmöglichkeiten in der abgelaufenen Spielzeit nicht im gegnerischen Tor unterbringen können wie der VfL. Folge: Eberl schaut sich nach „einem neuen Stürmertyp“ um.

Gladbach muss sich in der Offensive verstärken

Alassane Plea, 25-jähriger Angreifer aus Frankreich (OGZ Nizza), soll so einer sein. Dortmund, mit Plea-Ziehvater und Neu-Trainer Lucien Favre (60) verstärkt, ist ebenfalls interessiert. Eberl kommentiert Personalien wie Plea öffentlich nicht, da er weiß, dass ein unbedachtes Wort zum falschen Zeitpunkt womöglich monatelange Transferarbeit zunichte machen kann. Dennoch: Gladbach will die Offensive tunen, einen Nachfolger für den allmähliche in die Jahre kommenden Ausnahmeangreifer Raffael (33) finden.

Namen wie Assalé (Bern) oder Gregoritsch (Augsburg) spielen offenbar neben Plea ein Rolle. Ebenso der Faktor Mentalität. Echte Kerle, im Fußballerjargon „Schweinehund“ oder „Drecksack“ genannt, sollen per Blutauffrischung dem VfL zugefügt werden. Er halte Ausschau, so Eberl. „Wir haben Ideen“. Auf konkrete Nachfrage lässt er sich weiter nicht in die Karten schauen. Mit Florian Neuhaus (21) von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf sowie Linksfuß Keanan Bennetts (19/Tottenham Hotspur) stehen die ersten beiden Zugänge fest.