Sinsheim. In der Fußball-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach am zehnten Spieltag ein Ausrufezeichen gelungen. Eine Woche nach der peinlichen Heim-Demütigung im Derby gegen Leverkusen setzt sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking bei Angstgegner und Europa-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim mit 3:1 (0:1) durch. Demirbay hatte die Hausherren zunächst in Führung gebracht, doch Gladbach dreht durch die Treffer von Hazard, Ginter und Vestergaard die Partie und fährt unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw einen insgesamt hochverdienten Auswärtserfolg ein. Für Hoffenheim ist es die erste Niederlage im eigenen Stadion nach zuvor 22 ungeschlagenen Liga-Auftritten vor eigenem Publikum gewesen. Die Borussia zieht so an 1899 vorbei und belegt nun, punktgleich mit Schalke 04, Platz sechs in der Tabelle.

Der Moment des Spiels: Kann eine Vorarbeit schöner sein als der anschließende, einhergehende Torerfolg? Ja, das geht. Borussias Vincenzo Grifo hat dies unter Beweis gestellt. Ein Hingucker, wie er im Alleingang mit gleich mehreren geschmeidigen Bewegungen samt Ballbehandlungen den Treffer zum 2:1 für Borussia durch Nationalspieler Ginter vorbereitet. Ohne Ginters gewieften Abschluss an dieser Stelle schmälern zu wollen – Grifos Torvorbereitung ist höchste Fußballkunst gewesen.

Der Spieler des Spiels: Kann ein Spieler, der selber nicht getroffen hat, dieses Prädikat verliehen bekommen? Ja, wenn er so aufspielt wie Borussias Vincenzo Grifo. Der 24 Jahre alte Offensiv-Spezialist mit italienischem Pass darf nach einer Verletzungspause erstmals in dieser Saison von Beginn für Gladbach bei 1899 Hoffenheim stürmen. Und liefert eine mehr als überzeugende Vorstellung ab. Grifo ist an nahezu jeder gefährlichen Aktion Borussias in der Sinsheimer Arena beteiligt. Ein Torerfolg bleibt ihm verwehrt, da zwei seiner Schüsse nur an das Tor-Aluminium (Pfosten/Latte) klatschen. Aber Grifo bereitet alle drei Treffer der Borussia vor. Für Hazard. Für Ginter. Seine Ecke verlängert Elvedi auf Vestergaard, der vollendet. Grifo ist der entscheidende Akteur bei Borussias Auswärtserfolg.

Die Aufreger des Spiels: Mitte der zweiten Halbzeit gestikuliert Hoffenheims Nationalstürmer Sandro Wagner wild Richtung Schiedsrichter Osmers. Wagner fordert einen Strafstoß, nachdem er mit Borussias Verteidiger Jantschke Kontakt während einer scharfen Hereingabe gehabt hat und zu Boden gegangen ist. Osmers verwehrt den Elferpfiff – und liegt offenkundig richtig mit seiner Entscheidung. Die TV-Bilder können Wagners vehemente Forderung nicht unterfüttern.