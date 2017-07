Mönchengladbach. Das hatte sich abgezeichnet: Gladbachs Tsiy William Ndenge wechselt auf Leihbasis in die Niederlande. Der 20-Jährige wird in der kommenden Saison für den Erstligisten Roda JC Kerkrade auf dem Platz stehen. Das gab die Borussia am Freitag bekannt.

Ndenge absolvierte bereits in der Vergangenheit ein Probetraining bei den Niederländern und konnte die Verantwortlichen wohl von seinem Talent überzeugen.

Der Mittelfeldspieler steht seit 2013 bei Gladbach unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2019. Bei den Profis kam Ndenge aber bislang nicht zum Einsatz. Bislang lief Ndenge nur für die U23 auf.

„Für Tsiy ist es wichtig, dass er Einsatzzeiten auf hohem Niveau bekommt, deshalb haben wir uns entschieden, ihn an Roda auszuleihen“, so Sportdirektor Max Eberl.