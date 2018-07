Gladbachs neuer Verteidiger, Michal Lang, hat sich beim Training am Dienstag am Tegernsee verletzt und fällt bis auf Weiters aus.

Erst am Montag war der Schweizer Nationalspieler in die Vorbereitung der Fohlenelf eingestiegen. Nur einen Tag später der Schock am Tegernsee: Im Training am Dienstag zog sich der 27-Jährige einen Teilriss des Außenbandes im rechten Knie zu. Das ergab laut Verein eine MRT-Untersuchung im Krankenhaus.

Stindl, Villalba und Doucouré befinden sich im Aufbautraining

Neben Lang fallen derzeit auch noch Kapitän Lars Stindl (Aufbautraining nach einer Kapsel- und Bandverletzung mit Verletzung des Syndesmosebandes im Sprunggelenk), Julio Villalba (Aufbautraining nach Muskelbündelriss) und Mamadou Doucouré (Aufbautraining nach Muskelbündelriss) verletzt aus.