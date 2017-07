Immerhin hielt das Spiel gegen Nizza für Jantschke aber auch ein schönes Element parat. Herzlich begrüßte Gladbachs Verteidiger den Trainer von OGC, keinen Geringeren als Lucien Favre. Mit dem Schweizer hatte Jantschke vom 14. Februar 2011 bis zum 20. September 2015 bei der Borussia zusammengearbeitet. "Im Fußball trennen sich Wege eben mitunter auch - dann ist es natürlich schön, wenn man sich durch so ein Freundschaftsspiel wiedersehen kann", sagte Jantschke und ergänzte: "Herr Favre und Dante haben uns in der Kabine besucht und besonders mit Raffael und mir recht lange gesprochen. Zusammen haben wir ja eine tolle Zeit gehabt mit der erfolgreich bestrittenen Relegation, guten Bundesliga-Platzierungen und Europapokal-Teilnahmen."

Rottach-Egern. Auch Tony Jantschke ging beim am Ende mit 1:2 verlorenen Test gegen OGC Nizza am Donnerstag Abend auf dem Zahnfleisch. "In den letzten 20 Minuten habe ich komplett im roten Bereich gedreht, aber das kalkuliert der Trainer durchaus bewusst ein. Niemand darf es sich bequem machen. Wir müssen uns hier auch mal über körperliche Grenzen hinaus quälen, denn in der Bundesliga werden manche Spiele eben erst nach hinten heraus entschieden", erklärte Jantschke.

180 Bundesliga-Spiele waren es in seinen bisher neun Spielzeiten, das sind 20 im Schnitt. Was sich nach oben relativiert, da Jantschke in den ersten drei Spielzeiten überwiegend im Kader der Regionalliga-Mannschaft stand. Inzwischen gilt der Sachse als "Ur-Fohlen" und lernt dennoch immer weiter hinzu. "Die Dreierkette unter Dieter Hecking ist nicht ganz so offensiv wie die unter André Schubert. Da haben wir extrem hoch gepresst und standen dadurch hinten oft Mann gegen Mann. Nun geht sie gegen den Ball zumeist ja doch in eine Viererkette über und in der Grundformation eines 4-4-2 fühlen wir uns irgendwie auch am wohlsten."

Was mit all dem in der neuen Saison drin ist? Da zuckt auch der alte Hase aus Hoyerswerda mit den Schultern. "Tja, natürlich selektiert man als Spieler vor einer Saison auch immer mal die Konkurrenz und deren Kader. Dann kommt man zu einer Einschätzung, doch die gelingt diesen Sommer irgendwie nicht. Außer München scheinen alle auf Augenhöhe. Es wird eine sehr interessante Saison."