Die Borussia sucht noch immer einen geeigneten Christensen-Nachfolger. Angeblich soll Matthias Ginter die Lücke füllen, die der Däne zurückgelassen hat. Eine konkrete Kontaktaufnahme ist bereits erfolgt.

Mönchengladbach. Schon vor Wochen wurde spekuliert, dass Dortmunds Matthias Ginter im Fokus von Borussia Mönchengladbach sei (die WZ berichtete). Jetzt wird das Interesse des Clubs vom Niederrhein wohl konkret. Laut dem Kicker haben die Gladbacher bereits vor dem Confed-Cup eine Kontaktaufnahme gestartet. Es wäre für die Fohlen nicht die erste.

Denn das Werben der Borussia um Ginter ist nicht neu: Bereits 2014 versuchte Sportdirektor Max Eberl den Defensivspieler an den Niederrhein zu locken. Der 23-jährige Freiburger entschied sich damals aber für einen Wechsel nach Dortmund. Im vergangenen Jahr scheiterten erneute Transferverhandlungen am Veto der Schwarz-Gelben.

Mit Trainer Dieter Hecking hat Ginter einen großen Fürsprecher im Verein. Schon zu Wolfsburger Zeiten wollte Hecking den Verteidiger in die Autostadt holen. Ein Wechsel dürfte für die Borussia im Sommer aber nicht ganz billig werden. Spekuliert wird über eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro.

Interesse an Ginter hat aber nicht nur Gladbach: Auch Top-Clubs aus der Premier League, allen voran Tottenham Hotspur, sollen ein Auge auf den Nationalspieler geworfen haben.

Ginter-Berater mit guten Kontakten nach Gladbach

Sollten sich die Transferverhandlungen konkretisieren, hätten die Gladbacher aber wohl einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Denn Matthias Ginther wird in Vertragsangelegenheiten von seinem Bruder Niklas vertreten. Dieser war ab 2014 zwei Jahre als Spielerscout für Gladbach tätig, eher er als Berater zur Agentur ISMG wechselte.Die Firma führt auch Jannik Vestergaard als Klienten.

In der Bundesliga stand Ginter in der abgelaufenen Saison in 26 Spielen, zumeist als Innenverteidiger, auf dem Rasen. Der Weltmeister von 2014 kann aber auch als Rechtsverteidiger oder defensiver Mittelfeldmann eingesetzt werden. Aktuell weilt Ginter mit der Nationalmannschaft beim Confed-Cup in Russland. jp

=> Weiterlesen: Djibril Sow wechselt in die Schweiz