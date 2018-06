Mönchengladbach. Das Abenteuer Mönchengladbach ist für Vincenzo Grifo schon nach einem Jahr wieder Geschichte. Die TSG Hoffenheim Hoffenheim bestätigt, dass er wieder zurückkehrt. Der Kicker hatte berichtet, befindet sich der Wechsel nach Hoffenheim "auf der Zielgeraden".

Gladbach hatte Grifo im Sommer für etwa sechs Millionen Euro aus Freiburg geholt, wo er eine tolle Saison gespielt hatte. Unter Trainer Dieter Hecking konnte sich der 25-Jährige am Niederrhein jedoch nie wirklich in die Startelf spielen. Insgesamt kommt er auf 17 Einsätze für die Fohlenelf, wobei er jedoch häufig nur eingewechselt wurde. Immerhin konnte er in diesen vier Tore vorbereiten.

Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2021. Allerdings ohne Ausstiegsklausel, diese hatten die Gladbacher im vorherigen Jahr bei Freiburg gezogen. Hoffenheim muss für den Deutsch-Italiener also wohl ordentlich in die Tasche greifen, um den Gladbacher auch einen wirtschaftlichen Anreiz für den Transfer bieten zu können. Der 25-jährige Offensivspieler hat bei der TSG einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Grifo selbst hatte vor kurzem noch betont, dass ein Abgang aus Gladbach für ihn persönlich "Kein Thema" sei.

Außer der TSG Hoffenheim sollen aus der Bundesliga auch noch Hannover 96 und Hertha BSC an dem Linksaußen Interesse bekundet haben. fred