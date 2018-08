Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbach hat vor dem West-Derby der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen personelle Probleme. Trainer Dieter Hecking muss zum Auftakt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen unter anderem auf Kapitän Lars Stindl, Nico Elvedi, Neuzugang Michael Lang und Ibrahima Traoré verzichten. Trotzdem will Sportdirektor Max Eberl auf dem Transfermarkt nicht mehr aktiv werden. «Wir haben uns entschieden, mit dem Kader, den wir jetzt haben, in die Saison zu gehen», sagte Eberl am Donnerstag. Abgänge schloss der 44-Jährige aber nicht aus.

Hecking sagte, in seinem Team gebe es einen guten Konkurrenzkampf. «Ich hoffe, dass es lange so bleibt, dass ich aus vielen Alternativen wählen kann. Das ist ein Problem, das man gerne als Trainer hat.» Er setzt im Duell mit Leverkusen vor allem auf die Fähigkeiten des für die Gladbacher Rekordsumme von 23 Millionen Euro verpflichteten Alassane Pléa. Der Franzose hatte beim 11:1 im DFB-Pokal beim BSC Hastedt drei Treffer erzielt.

Hecking bezeichnete das Team seines Leverkusener Kollegen Heiko Herrlich als eine der absoluten Top-Mannschaften der Liga. «Das wird eine tolle Herausforderung», bemerkte der 53-Jährige vor dem Aufeinandertreffen des Tabellenneunten der Vorsaison mit dem Europa-League-Teilnehmer.