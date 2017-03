Mönchengladbach (dpa) - Vor dem Dreierpack gegen den FC Schalke 04 zählt für Borussia Mönchengladbach zunächst nur die Bundesligapartie am Samstag (18.30 Uhr).

«Ich halte nichts von einer Trilogie. Das Bundesligaspiel gegen Schalke ist das wichtigste. Wir haben gerade Rückenwind und wollen einen Konkurrenten auf Distanz halten», sagte Gladbachs Trainer Dieter Hecking vor der ersten von drei Partien innerhalb von 13 Tagen gegen die Gelsenkirchener. «Wir müssen unsere Arbeit in der Bundesliga verrichten, die Europa League wird erst interessant, wenn die Spiele anstehen», meinte Hecking.

Die Schalker, die von zehn Auswärtsspielen in der Liga nur eines gewannen, könnten mit einem Sieg in der Tabelle an Mönchengladbach vorbeiziehen. Allerdings unterlagen die Königsblauen in den letzten neun Spielen bei Borussia achtmal. Für die Gladbacher könnte ein Sieg den Anschluss an die Europapokalplätze bedeuten. «Das ist wie ein Finalspiel», meinte Borussias Sportdirektor Max Eberl. Noch nicht wieder einsetzbar ist der Belgier Thorgan Hazard, der sich beim Spiel in Florenz eine Knieverletzung zugezogen hat. Hecking schloss eine kleine Rotation nicht aus. Es sei aber auch möglich, dass die zuletzt aufgelaufene Startelf wieder gegen Schalke wieder beginnt.

Vor dem ersten von drei Aufeinandertreffen mit Borussia Mönchengladbach gab es für Schalke-Trainer Markus Weinzierl vor allem eine gute Nachricht: «Es gibt nach dem Spiel gegen Bayern keine neuen Verletzten», sagte der Coach. Sieben verletzte Profis stehen Weinzierl am Samstag ohnehin nicht zur Verfügung. Lediglich bei Sead Kolasinac (Adduktorenprobleme) ist der Einsatz im Borussia-Park noch nicht gesichert.

Für den Schalker Trainer ist die Bundesligapartie in Gladbach zunächst wesentlich wichtiger als die beiden Duelle in der Europa League. «Wir sind in der Bundesliga in einer entscheidenden Phase, das wird ein sehr enges Spiel in Mönchengladbach», befand der Coach.