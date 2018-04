Vor dem Spiel gegen Hertha BSC ist das europäische Geschäft für Borussia Mönchengladbach fast abgeschrieben. Was das nach sich zieht – und was aus Trainer Hecking wird.

Mönchengladbach. Draußen steht der Bus des 1. FC Köln vor dem Borussia-Park in Mönchengladbach – auf dem Nebenplatz spielen die U17-Teams der rheinischen Rivalen gegeneinander. In den Katakomben war rund um die Spieltags-Pressekonferenz von Trainer Dieter Hecking von Derby-Fröhlichkeit weniger zu spüren. Aber am Tag vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC ließ sich Hecking auch zu größerer Tristesse nicht hinreißen. Der Trainer-Routinier lebt Selbstbewusstsein und Gelassenheit vor. Obwohl der Verein nicht nur die Hotel-Baustelle neben der Arena aufgeworfen hat, sondern auch Heckings Belange eine einzige Baustelle sind. Ein Überblick.

Die sportliche Situation

Mit neun Punkten aus elf Spielen ist Gladbach 15. der Rückrundentabelle, schlechter sind nur Mainz, Wolfsburg und der HSV. Damit haben die bisweilen auf erschreckende weise stolpernden Fohlen wahrscheinlich alle Chancen auf europäische Wettbewerbe in der nächsten Saison verspielt, obwohl Borussia im Winter noch Sechster und sogar punktgleich mit dem Tabellenvierten Bayer Leverkusen war.

Jetzt fehlen auf den Tabellensiebten Hoffenheim fünf Punkte, noch dazu ist das negative Torverhältnis (-6, bei 42 Gegentoren) deutlich schlechter. Hecking will die Tabelle deshalb erst einmal außer Acht lassen. „Wir müssen überhaupt erst mal wieder ein Spiel gewinnen.“ Glücksbringer soll Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus sein, die auch beim 2:0 gegen Augsburg leitete – es war am 20. Januar der bislang letzte Gladbacher Heimsieg. Auch die Kadersituation entspannt sich vor dem Berlin-Spiel wieder, Denis Zakaria und Laszlo Benes sind wieder nah an der ersten Elf.

Nach der Aufgabe Berlin folgen die Gegner FC Bayern (A), VfL Wolfsburg (H), FC Schalke (A), SC Freiburg (H) und der Hamburger SV (A). Vor allem in Hamburg könnte das eine durchaus deprimierende Veranstaltung werden.

Die Trainerfrage

Dieter Heckings Vertrag läuft bis 2019, über eine Verlängerung wird im Umfeld gesprochen, zwischen Sportdirektor Max Eberl und Dieter Hecking derzeit aber offiziell offenbar eher weniger. „Da bin ich total entspannt“, sagte der 53-Jährige am Freitag auf Nachfrage. Er sei über alles in „sehr gutem Austausch“ mit Eberl, man müsse sehen, ob „wir verlängern oder nicht, oder ob wir erst einmal so in die nächste Saison gehen“. Letztes Szenario scheint wahrscheinlich. Schon mit Hecking-Vorgänger André Schubert hatte Eberl ohne größere Not frühzeitig verlängert – und ihn drei Monate danach entlassen. Logisch wäre, dass Eberl abwartet, wie Hecking, der im ersten kalendarischen Trainerjahr noch 56 Punkte aus 34 Spielen geholt hat, mit neuer Konzeption im Sommer den Turnaround schafft. Mindestens ein Stimmungsbild wird der Manager auf der Mitgliederversammlung am 16. April erhalten. Klar ist aber auch: Hecking ist ganz anders als seinerzeit Schubert bei Spielern und im Verein wie schon auf seiner Station zuvor in wolfsburg geschätzt.