Freiburg.In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach beim Angstgegner SC Freiburg eine Niederlage hinnehmen müssen. Am 16. Spieltag unterlag der VfL im Schwarzwaldstadion mit 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer markierte Freiburgs Petersen per Foulelfmeter. In der Tabelle ist Gladbach durch das dritte sieglose Spiel in Folge aus den Champions-League-Regionen gerutscht, Freiburg hat sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

Der Moment des Spiels: Bis das die Partie angepfiffen werden kann, müssen sich die angereisten Fans aus beiden Lagern in Geduld üben. Bei der Anreise zum Schwarzwaldstadion war der Gladbacher Mannschaftsbus in einen Stau an einer Baustelle geraten und erreichte so mit Verspätung die Spielstätte. Der Unparteiische Deniz Aytekin entschloss sich, die Partie mit zehnminütiger Verspätung anzupfeifen.

Der Spieler des Spiels: Wie zuvor schon bei der Aufholjagd in Köln ist Freiburgs Angreifer Nils Petersen auch gegen Gladbach der Spieler, dem Entscheidendes gelingt. Petersen verwandelt einen an ihm verursachten Strafstoß sicher zum Sieg für den Sport Club. Das nennt man dann wohl Matchwinner.

Der Aufreger des Spiels: Wieder einmal stehen dabei der Schiedsrichter samt Videoassistent im Mittelpunkt. Wenige Minuten nach Spielbeginn kommt es im Gladbacher Strafraum zu einem Laufduell zwischen Vestergaard und Petersen. Bei dem der Freiburger Stürmer, zunächst ohne jeglichen ersichtlichen Grund, zu Boden geht. Der Unparteiische Aytekin lässt allerdings weiterspielen. Rund 60 Sekunden später, Borussia ist im Angriff, unterbricht Aytekin plötzlich die Partie und entscheidet zum Entsetzen der Gladbacher auf Strafstoß. Der Videoassistent hatte ihm per Funk signalisiert: Elfmeter für Freiburg. Die TV-Bilder zeigen dann nach wiederholter Zeitlupe, dass Vestergaard ohne jegliche Absicht während der Laufbewegung Petersens Fuß touchiert hatte und dieser im Anschluss fällt. Sicherlich ein Kann-, aber kein Muss-Elfmeter. Sky-Schiedsrichter-Experte Markus Merk hat diese Meinung: „Korrekte Entscheidung. Das ist Foul und somit Strafstoß.“ Petersen verwandelt diesen sicher. Die Zuschauer an der Dreisam dürften damit womöglich den spätesten Elfmeterpfiff der Ligageschichte erlebt haben.

Chronik des Spiels: Die ersten Minuten sieht es noch so, als könnte Borussia an der Dreisam eine ordentliche Partie abliefern. Doch spätestens nachdem Freiburgs Kleindienst den Ball an die Latte schießt, kippt das Spielgeschehen allmählich zu Gunsten der Hausherren. Dann kommt es zum Laufduell zwischen Gladbachs Vestergaard und Petersen. Letzter fällt plötzlich im Fohlen-Strafraum hin, Aytekin lässt weiterspielen. Dann, rund eine Minute später, pfeift Aytekin plötzlich einen Fohlen-Angriff ab – und gibt Strafstoß. Der Videoassistent hat eingegriffen. Warum der Videoassistent da Aytekin erst so spät überstimmt hat – verwirrend. Petersen tritt an, versenkt, 1:0 Freiburg.