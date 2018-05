Borussias Chefcoach hat vor dem Bundesliga-Finale einen Ratschlag für seine abstiegsbedrohten Trainerkollegen.

Mönchengladbach. Dieter Hecking hat seinen Trainerkollegen der abstiegsbedrohten Fußball-Erstligisten geraten, sich am letzten Saisonspieltag nur auf sich selbst zu konzentrieren. „Die Bundesliga ist ein Haifischbecken. Da denkt keiner an den anderen“, sagte der Chefcoach von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag mit Blick auf den kommenden Auswärtsgegner Hamburger SV, den VfL Wolfsburg und den SC Freiburg.

Zu seinem früheren Club Wolfsburg sagte Hecking: „Ich wäre auch enttäuscht, wenn es Wolfsburg treffen würde. Aber letztendlich haben sie es selbst in der Hand.“ dpa

