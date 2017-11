Mönchengladbach. Hat die Borussia nach dem Transfer-Coup von Mickael Couisance das nächste Top-Talent an der Angel? Anfang November stellte sich Stürmer Alexander Torvurnd (17) im Probetraining vor und durfte sogar in einem Testspiel mitwirken. Dabei hinterließ der Ungar offenbar einen positiven Eindruck, wie das Fan-Portal "Fohlen-Hautnah" berichtet.

Insgesamt verbrachte der Mittelstürmer, der beim ungarischen Vizemeister Videoton FC unter Vertrag steht, vier Tage bei den Fohlen. Im Testspiel der U19 gegen Bechem United FC gelangen dem Angreifer zwei Tore. "Ich hatte eine gute Zeit in Deutschland. Ein sehr gutes Umfeld und die Trainer und Teamkollegen waren sehr hilfsbereit", wird Torvund auf der Homepage des FC Videton zitiert. Und weiter: "Alles in allem habe ich positives Feedback zu meinem Spiel und meinen Trainingsleistungen bekommen. Aber ich weiß noch nicht, wie meine Zukunft aussehen wird."

Ob Gladbach den jungen Stürmer wirklich verpflichten will, ist unbekannt. Aber auch in England ist man bereits auf das Talent aufmerksam geworden. Laut der Tageszeitung "Nemzeti Sport" spielte Torvund im Sommer bei den Premier-Leage Clubs FC Sunderland und Brighton & Hove Albion vor.

Torvund wurde im August 2000 in Norwegen geboren, lebt aber seit seinem 8. Lebensjahr in Ungarn. Seit März 2017 ist er ungarischer Staatsbürger. Erstmals größere Aufmerksamkeit erlange er in diesem Jahr bei der U17-EM in Kroatien, wo er beim Spiel gegen die Färörer Inseln einen Treffer erzielte. Mittlerweile spielt der 17-Jährige für die U19 Ungarns. Bisherige Bilanz: In sechs Spielen gelangen dem Mittelstürmer zwei Tore. jp