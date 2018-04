Gelsenkirchen. Borussia Mönchengladbach kommt trotz langer Zeit in Überzahl nicht über ein Unentschieden gegen Schalke hinaus. Trotzdem dürfte für Trainer Dieter Hecking der Ausfall von Lars Stindl in den letzten beiden Bundesligaspielen noch schlimmer ins Gewicht fallen. Hier gibt es die Noten für die Fohlenelf.

Yann Sommer: Total sicher im königsblauen Hexenkessel, pariert gut gegen Burgstaller und Konoplyanka, beim Handelfmeter von Caligiuri im richtigen Eck, kann den Ball aber nicht abwehren, Note: 2

Nico Elvedi: Zu Beginn mit Problemen in der Defensive, bekommt das in den Griff, hat vorne zwei dicke Chancen, die er nicht nutzen kann, Note: 3

Matthias Ginter: Ohne Wackler, steht meist richtig, ordentliche Vorstellung des Nationalspielers, Note: 3+

Jannik Vestergaard: Wuchtig, starke Körpersprache, hält dagegen, im Zweikampf sicher, zeigt sich verbessert im Aufbauspiel, Note: 2-

Oscar Wendt: Hat sichtlich Probleme auf seiner linken Seite mit Caligiuri, kann offensiv selten Akzente setzen, Note: 4

Christoph Kramer: Ist voll drin im Spiel, holt sich Bälle, spult mit Leidenschaft seine Kilometer ab, allerdings unterläuft ihm das Handspiel, welches Schalke zurück in die Partie bringt, Note: 4+

Denis Zakaria: Der Schweizer überzeugt als Kämpfer im Mittelfeld, läuft mehrfach Bälle ab, leitet mit einem starken Pass die Fohlen-Führung ein, muss Gelb-Rot-gefährdet vorzeitig raus, Note: 2

Ab 60. Spielminute Tobias Strobl: Traut sich nach seinem Kreuzbandriss in die Zweikämpfe, fängt einige Bälle ab, Note: 3-

Jonas Hofmann: Zu Beginn recht agil, macht Druck auf seiner Seite, läuft mehrfach seinem Gegenspieler davon, aber im Sechzehner fehlt dann die Durchschlagskraft, in der zweiten Hälfte kaum offensiv nicht mehr viel, Note: 4

Ab 69. Spielminute Ibrahima Traore: Bekommt nach seiner langen Verletzungspause einen weiteren Aufbau-Einsatz, ihm fehlt jedoch in einigen Szenen die Spielpraxis, das richtige Timing bei den Pässen fehlt noch, Note: Ohne Wertung

Thorgan Hazard: Im ersten Durchgang sehr munter, beschäftigt die Schalker Defensive, leitet mit einer feinen Einzelleistung die Führung ein. Nach der Pause mit zu vielen Schaffenspausen, lässt Chance zum 2:1 liegen, als er den Ball nicht richtig trifft. Note: 3-

Lars Stindl: Zeigt von Beginn an eine breite Brust, lässt sich nicht einschüchtern, geht nach Schlag von Bentaleb etwas zu theatralisch zu Boden, bereitet die Führung durch Raffael gekonnt vor, wird von Kehrer abgeräumt und muss mit einer schweren Sprunggelenksverletzung (Riss des Syndesmosebandes) vorzeitig raus, die Saison ist für den Kapitän beendet, Note: 2

Ab 38. Spielminute Michael Cuisance: Der junge Franzose kommt mit der robusten Gangart der Schalker nicht so gut klar, wirkt mehrfach im Zweikampf überhastet, ist bei einem Konter viel zu eigensinnig, da ist noch Luft nach oben, Note: 4-

Raffael: Trifft an alter Wirkungsstätte zum zwischenzeitlichen 1:0, gerade in der ersten Hälfte einer der auffälligsten Borussen, wird nach der Pause allerdings von der Schalker Defensive fast komplett aus dem Spiel genommen, es fehlen die entscheidenden Momente, was sicher auch dem Ausfall seines Offensiv-Partners Stindl geschuldet gewesen ist. Note: 3+