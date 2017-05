Die Fohlen haben eine Saison voller Höhen und Tiefen hinter sich. Das sind die Abschlussnoten für die Spieler. Ihre Meinung? Schicken Sie uns Ihre Gladbach-Momente.

Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat in der abgelaufenen Spielzeit die schlechteste Platzierung (9.) und Punktausbeute (45) in der Meisterschaft erzielt seit dem Relegations-Wunder 2011 und so den Einzug in den Europapokal verpasst. Hinter den Fohlen liegt eine Saison der Berg- und Talfahren.

>>>> Unser Redakteur Steffen Hoss schildert seinen Gladbach-Moment der Saison

Der VfL 1900 hat zu Saisonbeginn die Qualifikations-Runde zur Champions League gemeistert, in der Gruppenphase der Königsklasse magische Nächte wie die von Glasgow erleben dürfen, sich am Ende in einer Hammergruppe mit Barcelona, Manchester City und Celtic für die K.o.-Runde der Europa League qualifiziert. Zugleich in der Liga-Hinrunde jedoch einen Absturz erlebt, der schließlich Trainer Schubert vergangenen Winter den Job kostete.

Mit dem neuen Trainer Dieter Hecking (52) hat der Fohlen-Dampfer wieder Fahrt aufgenommen und 28 Punkte in der Liga eingesammelt. Dazu erstmals in der Klubgeschichte das Achtelfinale der Europa League erreicht – um nach zwei Remis im Deutsch-Deutschen-Duell am FC Schalke 04 zu scheitern. Ebenfalls bitter: Das verpasste Pokalfinale durch den verlorenen Elfmeter-Krimi gegen Frankfurt.

>>>>Unsere Redakteurin Ellen Schröder schildert ihren Gladbach-Moment der Saison

Borussias Saison – ein rauf und runter. Trösten kann Borussia mit einem Millionen-Regen. In Sachen nationaler und internationaler TV-Vermarktungsgelder bekommt Gladbach rund 70 Millionen Euro ausgeschüttet und zählt damit zu den Top 5 der Liga.

Das sind die WZ-Abschlusszeugnis-Noten für die Borussen-Spieler nach 51 Pflichtspielen der Saison 2016/2017.

Erzählen Sie uns Ihren Gladbach-Moment der Saison? Haben Sie auch einen besonderen Gladbach-Moment in der Saison 2016/17, an den Sie sich gerne erinnern? Wenn ja, dann erzählen Sie uns Ihre Geschichte unter digitalredaktion@wz.de - Die spannendsten Geschichten werden wir auf wz.de veröffentlichen.

Yann Sommer (28 Jahre): Der Schweizer National-Keeper hat eine starke Europameisterschaft gespielt, bringt diesen Schwung auch zunächst mit zur Borussia und in die Bundesliga. Hat dann, als unter Ex-Trainer Schubert die sportliche Talfahrt in der Meisterschaft einsetzt, einige Unsicherheiten drin. In der Rückrunde dann allerdings wieder ein sehr zuverlässiger Schlussmann und Rückhalt. Note: 2-