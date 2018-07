Borussia Mönchengladbach könnte kurz vor der Neuverpflichtung von Verteidiger Reece Oxford stehen, das berichtet die Bild-Zeitung. Oxford war in der Vergangenen Saison an von West Ham United an den Niederrhein ausgeliehen worden. Er wurde insgesamt siebenmal für die Borussia eingesetzt.

Zuletzt hatte West Ham für den 19-jährigen Spieler 19 Millionen Euro gefordert. Gladbachs Manager Eberl sei bereit 16 Millionen zu zahlen, heißt es. West Ham United steht nun unter Zugzwang. Nach der Financial Fairplay Regelung ist der Londoner Club darauf angewiesen mehr Geld einzunehmen. Bisher hat der Verein in der Transfer-Periode 100 Millionen Euro ausgegeben. Aus dieser Situation heraus könnte West Ham Max Eberl preislich entgegenkommen. red