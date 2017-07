Mönchengladbach. Nach dem Confed-Sieg mit der deutschen Nationalmannschaft steht Gladbachs-Kapitän Lars Stindl wieder in den Startlöchern. Anfang der Woche absolvierte der 28-Jährige mit Neuzugang Matthias Ginter den obligatorischen Leistungscheck. Am Dienstag dann stellte sich Stindl den Fragen der Presse und sprach unter anderem über...

...seine Zeit bei der Nationalmannschaft

Die letzten Wochen sind sehr gut für mich gelaufen. Ich bin sehr glücklich über die Zeit. Als Neuling zu so einer Mannschaft dazuzukommen, ist etwas besonderes. Es ist nicht das Normalste, in meinem Alter sein Debüt zu geben. Aber in der Mannschaft war das kein Thema. Ich versuche, das positive Gefühl in den Verein mitzunehmen und meine Erfahrungen auf internationaler Ebene einzubringen.

...das verpasste Trainingslager

Ich hatte etwas mehr als zwei Wochen Urlaub, stand mit Trainer Hecking aber in engem Austausch. Ich habe nicht so viel verloren, bin gut vorbereitet und habe mit Matthias schon auf dem Platz trainiert. Ich werde noch ein paar Tage brauchen, bis ich mich akklimatisiert habe. Ich denke, dass ich bis zum ersten Pflichtspiel wieder voll da bin.

...die Neuzugänge

Ich freue mich auf die Neuen und bin gespannt, wie sie sich auf dem Platz machen werden. Ich hatte jetzt das Glück, Matze (Matthias Ginter, Anm. d. Red.) über eine längere Zeit kennenzulernen. Er ist ein sehr angenehmer und positiver Typ, der gut in die Mannschaft und zur Borussia passt. Für sein Alter ist er schon sehr erfahren und hat viel erreicht. Ich freue mich, dass er sich für die Borussia entschieden hat. Ich habe ihm den Wechsel so schmackhaft wie möglich gemacht in den letzten Wochen.

...seine Person

Es ist wichtig, dass ich bei Borussia meine Leistung zeige und wir als Team erfolgreich sind. Nach dem Confed-Cup wird das Interesse an mir vielleicht etwas größer sein. Ich möchte vorneweg gehen und die Jungs mitreißen.

...die Saisonziele

Es ist noch ein bisschen früh darüber zu sprechen. Zunächst wollen wir eine gute Saisonvorbereitung spielen und versuchen, die erste Runde im DFB-Pokal gegen Essen zu meistern. Das wird keine leichte Aufgabe. Wie in der letzten Saison wollen wir im Pokal weit kommen. Die Leistungsdichte in der Bundesliga wird unglaublich eng sein, viele Mannschaften sind auf einem ähnlichen Niveau. In der letzten Rückrunde haben wir gezeigt, was wir können. Jedoch hat die Konstanz gefehlt. Die wollen wir wieder auf den Platz bringen.