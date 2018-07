Während die Leidenszeit des Abwehrspielers endlich enden könnte, startet ein Ex-Gladbacher in Augsburg neu.

BORUSSIA BEWEIST BEIM FAN-ABEND NÄHE UND PLANT DAS TRAININGSLAGER AUCH FÜR 2019 AM TEGERNSEE

Am Mittwoch fand im Rahmen des Trainingslagers von Borussia Mönchengladbach am Tegernsee der traditionelle Fan-Abend statt. Diesem wohnte neben Vize-Präsident Rainer Bonhof, Präsidiumsmitglied Hans Meyer und Geschäftsführer Stephan Schippers auch der Präsident bei. Rolf Königs war rechteitig in Rottach-Egern eingetroffen, dazu mischten sich ein paar Spieler unter die rund 800 Anhänger. So bewiesen Christoph Kramer, Nico Elvedi, Oscar Wendt und Kapitän Lars Stindl, dass Borussia Mönchengladbach die Nähe zu seiner Fan-Basis auch weiterhin pflegen möchte.

Am Donnerstagmorgen komplettierte dann Vize-Präsident Siegfried Söllner das Präsidium, auf dem Programm stand um 10.30 Uhr gleich das Treffen mit Rottachs Bürgermeister Christian Köck. Dass es in den Gesprächen um die Fortsetzung der Zusammenarbeit geht, dürfte nur Formsache sein. "Spieler und Trainer fühlen sich hier am Tegernsee wohl. Es spricht nichts dagegen, 2019 erneut nach Rottach zu kommen", sagte Geschäfstführer Stephan Schippers.

MAMADOU DOUCOURÈ TRAINIERT MIT DER MANNSCHAFT

Wird Mamadou Doucouré noch die erhoffte Verstärkung für Borussia Mönchengladbach? Vor zwei Jahren schnappte Sportdirektor Max Eberl das französische Talent vom FC Paris St. Germain der internationalen Konkurrenz weg, gespielt hat Doucouré seitdem jedoch keine einzige Minute. Immer wieder warfen den Innenverteidiger muskuläre Verletzungen zurück, im Februar zog sich Doucouré erneut einen Muskelteilriss im Oberschenkel zu.

Nun aber scheint der aus dem Senegeal stammende 20-Jährige ganz langsam auf dem Wege der Besserung zu sein. Am Mittwoch stieg Doucouré erstmals unter Trainer Dieter Hecking ins Mannschafts-Training ein. Bis der U17-Europameister von 2015 - dessen Vertrag bis 2021 läuft - allerdings das volle Übungs-Programm absolvieren kann, wird es wohl noch ein paar Tage dauern. "Wir wünschen ihm alle, dass er jetzt endlich gesund bleibt", sagte Eberl.

WIEDERSEHEN MIT ANDRÈ HAHN

Am Donnerstagabend bestreitet Borussia Mönchengladbach im Rahmen seines Trainingslagers ein Testspiel gegen Liga-Konkurrent FC Augsburg. Anstoß im Birkenmoos-Stadion in Rottach-Egern ist um 19 Uhr. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit einem guten Bekannten, denn auf Seiten der Fuggerstädter wird im Angriff André Hahn auflaufen.

27-Jährige - der von 2014 bis 2017 in 68 Spielen für die "Fohlenelf" 14 Treffer erzielte - ist nach dem Abstieg des Hamburger SV von der Elbe zurück an den Lech gewechselt. "Meine Art war in Hamburg nicht gefragt, der Wechsel zum FCA hingegen ist für mich ein Stück weit wie Nachhausekommen. Dieser Verein hat mich 2013 von Kickers Offenbach aus der 3. Liga geholt und mir so eine Chance im Profi-Fußball gegeben", erklärte Hahn.