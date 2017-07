Nach einer turbulenten Saison will Borussia Mönchengladbach in einer Spielzeit ohne internationalen Wettbewerb mit einer veränderten Mannschaft wieder in die Erfolgsspur. Trainer Hecking erwartet eine knallharte Saison.

Mönchengladbach. Die Enttäuschung über den verpassten internationalen Wettbewerb ist abgehakt, für Dieter Hecking beginnt bei Borussia Mönchengladbach die nächste Aufgabe. Der seit Jahresbeginn in Gladbach beschäftigte Coach hatte das Team mit einer ausgezeichneten Rückserie wieder in die Spur gebracht und soll die erfolgreiche Arbeit nun mit neuen jungen Spielern fortsetzen. Das von Sportdirektor Max Eberl ausgegebene Ziel des einstelligen Tabellenplatzes hält auch der Borussen-Coach für realistisch, zumal die Gladbacher zuletzt sechsmal in Serie in der oberen Tabellenhälfte landeten.

«Wenn wir diese Gier, wieder erfolgreich zu sein, entwickeln und zweimal eine solche Halbserie wie zuletzt mit 28 Punkten hinlegen, dann ist man mit 56 Punkten irgendwo im Dunstkreis der Plätze 4 bis 6», sagte Hecking. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison sind gegeben.

Mehr Trainingseinheiten für ein besseres Ergebnis

Mit der Verpflichtung von Nationalspieler Matthias Ginter hat der Club etwa 35 Millionen Euro in Neuzugänge investiert. Zudem hat die Nicht-Teilnahme am europäischen Wettbewerb, den man zuvor viermal in fünf Jahren erreichen konnte, durchaus auch positive Seiten. «Wenn wir das als Übergangsjahr sehen, ist es sicher von Vorteil, dass wir nicht diesen dritten Wettbewerb haben. Aber wir hätten lieber auch im Europapokal gespielt», meinte der Chefcoach. «Jetzt müssen wir versuchen mit mehr Trainingseinheiten ein besseres Ergebnis zu erzielen. Aber eine Garantie hat man nicht.»

Nach der Mammutsaison von 51 Pflichtspielen, hat Hecking in der kommenden Saison etliche zusätzliche Trainingswochen. Die wird der Coach auch benötigen, um vor allem die neu verpflichteten jungen Spieler wie Reece Oxford, Julio Villalba und Mickael Cuisance zu integrieren und an die Bundesliga zu gewöhnen. «Die jungen Spieler haben bereits im Training auf sich aufmerksam gemacht. Wenn es am Ende mit unseren jungen Spielern zwei oder drei schaffen, haben wir viel bewirkt», sagte der Coach. Der 17 Jahre alte französische Mittelfeldspieler Cuisance machte gleich mit einem spektakulären Treffer zum 2:2 im Testspiel bei KAS Eupen am Mittwoch auf sich aufmerksam.