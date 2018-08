Mönchengladbach. Herrmann hatte in der abgelaufenen Saison mit Verletzungen zu kämpfen und pendelte zwischen Tribüne, Bank und Jokereinsätzen. Nachdem dem Rechtsaußen daher offenbar ein Vereinswechsel nahegelegt wurde, scheint nun festzustehen, dass der gebürtige Saarländer seinen Vertrag bis 2019 erfüllen wird.

Wechseloption bis zum 31. August

Lediglich zwölf Mal stand der 27-Jährige in der Bundesliga in der Startelf, nur zwei Treffer gelangen dem bei den Fans beliebten Spieler. Herrmann ist bei Borussia noch bis 2019 gebunden. Er soll den Club aber auch darüber informiert haben, dass er sich vorstellen könne, seinen Vertrag in Gladbach zu erfüllen. Die Wechseloption bis zum 31. August hielten sich bislang beide Seiten offen.

Gute Nachrichten für die Fans von #Borussia Nach BILD-Infos wird Patrick Herrmann definitiv seinen Vertrag bis 2019 erfüllen und eiter Borusse bleiben👍🏻 — BILD M'Gladbach (@BILD_MGladbach) 9. August 2018

Nun berichtet die "Bild"-Zeitung in einem Tweet davon, dass Herrmann seinen Vertrag bis 2019 definitiv erfüllen wird. dpa/red