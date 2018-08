Mönchengladbach. Marcel Pfaar hat immer noch nicht richtig realisiert, was da am Sonntag abgeht. „Auf jeden Fall ist das für uns ein Feiertag, egal, wie die Partie auch ausgehen wird. Wahnsinn. Wir gegen Gladbach.“ Wir – das ist der BSC Hastedt, ein Fünftligist aus der Hansestadt Bremen, der erstmals in seiner jungen Geschichte im DFB-Pokal mitmischt und nun mit Vorfreude schauen muss, wie er mit dem Traumlos Borussia Mönchengladbach umgeht. Marcel Pfaar ist Torhüter des BSC, 19 Jahre alt, sehr talentiert, sagt man an der Weser, einer also, auf den es am Sonntagabend (Beginn 18.30 Uhr) ankommt. Von seinem Gegenüber Yann Sommer hält Pfaar viel. „Das ist einer der Besten in der Liga. Ein Torwart ohne Schwächen“, hat der Bremer Keeper im Interview mit dem Portal Torwart.de gesagt. Ob der Schweizer Nationalgoalie allerdings am Sonntag überhaupt aufläuft, ist fraglich. Gladbachs Cheftrainer Dieter Hecking spielt in seinem 50. DFB-Pokalspiel mit dem Gedanken, Tobias Sippel zu bringen und bei Laune zu halten.

Die Gladbacher fahren ersatzgeschwächt in den Norden, ein Bild, das schwer an die vergangene Spielzeit erinnert. Im ersten Pflichtspiel 2018/2019 muss das Team von Dieter Hecking neben Kapitän Lars Stindl, der sich von seinem Syndesmosebandriss erholt, auch Nico Elvedi (Blinddarm) sowie die verletzten Michael Lang, Traore und Laszlo Benes ersetzen. Ein Umstand, der die Chancen des Bremer Oberligisten auf ein Weiterkommen aber nicht wirklich gravierend erhöht. Denn die Gäste, die sieben Neue in ihrem Kader haben, sind immer noch stark besetzt. Auch der 23-Millionen-Mann aus Nizza, Alassane Plea, der in den Testspielen ohne Tor blieb, wird mit nach Bremen fahren. Hecking: „Alassane hat sehr gut trainiert. Aber wir müssen Geduld mit ihm haben. Ich bin aber überzeugt davon, dass er künftig Spiele für uns entscheiden wird.“

Seit 23 Jahren hechelt die Fohlen-Elf inzwischen einem Titel hinterher. 1995 holten die Gladbacher unter Bernd Krauss den Pokal nach Gladbach. Hecking, 2015 mit Wolfsburg Cup-Gewinner, geht hoffnungsvoll in die neue Runde: „Wir wollen einen guten Start hinlegen, das ist doch klar. Wir müssen aus dem Ballbesitz heraus Kreativität entwickeln und die Tore erzielen, die man von uns in diesem Spiel erwartet.“