Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach muss sich im Spitzenspiel gegen Schalke 04 mit einem Punkt begnügen. Die Fohlen werden in der zweiten Halbzeit schwächer. Hier gibt es die Einzelnoten für die Spieler:

Yann Sommer: Borussias Schlussmann hat keine Chance bei Vestergaards Eigentor, rettet im Eins-gegen-Eins gegen Burgstaller kurz vor Schluss mit einer starken Parade den Punkt. Note: 2-

Nico Elvedi: Der junge Schweizer liefert eine ordentliche Vorstellung ab, hinten okay, geht immer wieder mit nach vorne, ist wegen einer Gelbsperre in Freiburg nicht dabei. Note: 3+

Matthias Ginter: Guter Aufrtritt des Nationalspielers. Legt Kramer per Kopfball das 1:0 auf, köpft Kehrer-Schuss kurz vor der Torlinie weg und verhindert so ein Gegentor. Note: 2

Jannik Vestergaard: Zunächst sehr aufmerksam und kompromisslos, fälscht allerdings dann Caligiuri-Hereingabe unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor ab. Note: 4-

Oscar Wendt: Hat einige gute Szenen drin, stabilisiert das Defensiv-Verhalten, sein scharfer Schuss wird in letzter Sekunde abgefälscht, Flanken kommen an. Note: 3

Christoph Kramer: Zurück in der Startelf nach seiner Pause wegen einer Schädelprellung, macht das 1:0 mit rechts, erster Treffer seit Dezember 2014, kann Caligiuri-Hereingabe vor dem 1:1 nicht verhindern. Note: 3+

Ab 79. Spielminute Michael Cuisance: Beginnt nervös, spielt ohne Not einen Fehlpass, dann ist der junge Franzose drin in der Partie. Note: Ohne Wertung.

Denis Zakaria: Sein kerniger Distanzschuss rauscht knapp am Schalker Tor vorbei, sehr präsent, holt sich die Bälle im Zweikampf, gut im Umschaltspiel. Note: 2-

Thorgan Hazard: Bringt die scharfe Ecke auf Ginter vor dem 1:0 herein, sein Kopfball saust knapp am Pfosten vorbei, aber der Belgier lässt in der 2. Halbzeit auch merklich nach, hat zu viele unnötige Ballverluste, Schlenker und überhastete Dribblings drin. Note: 4+

Vinzenco Grifo: Vergibt das mögliche 2:0, schießt den Ball freistehend an die Latte, verteidigt nicht clever vor dem Schalker Ausgleich, hätte in diesem Moment nach hinten absichern müssen, statt ungestüm den Gegenspieler anzurennen. Note: 4-

Ab 76. Spielminute Raul Bobadilla: Dem Angreifer ist die mangelnde Spielpraxis deutlich anzumerken, wirkt behäbig im Zweikampf, rennt sich ungeschickt fest und lässt so eine vielversprechende Konterchance ungenutzt. Note: Ohne Wertung

Lars Stindl: Sein Abstauber-Tor wird wegen Abseitsstellung durch den Video-Assistenten aberkannt, ist dann erneut mitten drin im Video-Assistent-Verwirr-Spiel, bekommt einen klaren Strafstoß nach Naldo-Foul nicht zugesprochen. Kämpft bis zum Abpfiff. Note: 3

Raffael: Der Brasilianer hat seine beste Szene, als er Grifo mustergültig den Ball für das mögliche 2:0 auflegt. Ansonsten ohne großes Fortune in seinen Offensiv-Aktionen. Allerdings willig bei der Arbeit gegen den Ball. Note: 4