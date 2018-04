Borussia Mönchengladbach ist am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein torloses Remis (0:0) bei Abstiegskandidat Mainz hinausgekommen. Dennoch gab es spannende Momente - die Partie in der Analyse.

Mainz. Für die Elf vom Niederrhein sind damit auf Rang neun liegend die Chancen auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft wohl nur noch theoretischer Natur. Der Rückstand auf den Tabellensiebten Hoffenheim beträgt bereits fünf Punkte. Den Mainzern hilft das Unentschieden im Existenzkampf auch nicht wirklich weiter, sie stecken weiter auf Rang 16 fest.

Der Moment des Spiels

Es läuft die 66. Spielminute, als Gladbachs Schlussmann Yann Sommer eine Weltklasse-Tat gelingt. Der Schweizer wehrt aus allerkürzester Distanz mit einem tollen Reflex einen wuchtigen Kopfball des Mainzers Hack zunächst ab, um dann noch einmal gedankenschnell zu reagieren, als er den Abpraller auf der Torlinie packen und so einen sicheren Treffer verhindern kann. Die Stadion-Regie spielt derweil per Stadionboxen schon die Mainzer Torhymne an – schaltet dann aber ganz schnell die Musik wieder aus. Denn Sommer hatte das vermeintlich Unmögliche möglich gemacht.

Der Spieler des Spiels

Der heißt Yann Sommer. Borussias Schlussmann ist aus Gladbacher Sicht der einzige Profi, der in Mainz internationale Klasse auf den Platz bringen kann. Allein wegen seiner tollen Rettungstat. Trainer Dieter Hecking sagt über Sommers Auftritt: „Wir können uns bei Yann Sommer bedanken, dass die Null stehengeblieben ist.“

Der Aufreger des Spiels

Kurz vor der Pause ereignet sich dieser im Mainzer Strafraum. Gbamin geht ohne den Ball zu treffen gegen Gladbachs Stindl, der nachsetzen und schießen will, so in den Zweikampf, dass der Nationalspieler zu Fall kommt. Fakt ist: Den Borussen wird so eine klare Torchance genommen. Schiedsrichter Gräfe pfeift aber nicht – unterstellt Stindl sogar eine Schwalbe. Die TV-Bilder beweisen jedoch: Freiwillig ist Stindl auf jeden Fall nicht gefallen.

Chronik des Spiels

Borussia geht mit drei Rückkehrern in Spiel. Raffael, Kramer und Vestergaard können nach ihren Verletzungen in Mainz auflaufen. Besser in Sachen Durchschlagskraft macht das die Fohlen-Elf allerdings nicht. Trotz Raffael. Der Brasilianer hat im ersten Durchgang zwar noch die beste Chance, sein Schuss rauscht jedoch knapp am langen Pfosten vorbei. Ansonsten ist vom 33-Jährigen allerdings wenig zu sehen. Und Mainz? Agiert zunächst noch harmloser vorne – und hat Glück, dass die Rettungstat von Gbamin gegen Stindl nicht mit Strafstoß bestraft wird.