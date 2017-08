Essen. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist zum Saisonauftakt knapp an einer Pokal-Blamage beim Regionalligisten RW Essen vorbeigeschrammt. Die Elf vom Niederrhein setzte sich in der ersten Runde des Wettbewerbs nach einem packenden Duell mit dem Vierligisten vor 18500 Zuschauen im Stadion an der Hafenstraße am Ende mit 2:1 (0:1) durch.

Baier hatte Essen zunächst in Führung gebracht, der eingewechselte Hofmann und Raffael drehten aber in der Schlussphase der Partie mit ihren Treffern noch das Duell zu Gunsten der Gladbacher. Am nächsten Sonntag geht es für Borussia in der Bundesliga weiter. Dann trifft die Elf von Trainer Dieter Hecking gleich am ersten Spieltag in der heimischen Arena im Derby auf den Erzrivalen 1. FC Köln.

Der Moment des Spiels: Als Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg per Pfiff die Halbzeitpause in diesem Pokal-Fight einläutet, kocht in der Essener Arena die Stimmung förmlich über. Die RWE-Fans sind aus dem Häuschen, schaffen es, den Lautstärkepegel noch einmal anwachsen zu lassen. Donnernder Applaus und ebenso enthusiastische Anfeuerungsrufe für den Underdog aus Essen, der sensationell den ersten Durchgang für sich entschieden hat. Das Essener Publikum feiert minutenlang die eigenen Spieler, klatscht ihnen weiteren Mut zu. Tolle Pokalstimmung an der Hafenstraße. Was auch nach der Pause so bleiben sollte. Der Spieler des Spiels: Aus Gladbacher Sicht ist das sicherlich Ibrahima Traoré. Der flinke und pfeilschnelle Außenspieler der Borussia leitet mit einem Ballverlust zwar die Essener Führung ein, ist allerdings auf der anderen Seite auch der auffälligste Gladbacher Offensiv-Akteur. Mit seiner individuellen Klasse sorgt „Ibo“ in der Schlussphase dafür, dass Borussia noch den Siegtreffer durch Raffael erzielen kann.

Der Aufreger des Spiels: Der ereignet sich in der 23. Spielminute. Gladbachs rechter Verteidiger Nico Elvedi wird im Essener Strafraum beim Zweikampf von Gegenspieler Unzola gegen das Knie getreten, Elvedi kommt daraufhin zu Fall und kann so seine Chance zum Abschluss nicht nutzen. Die Gladbacher protestieren, wollen einen Strafstoß gesehen haben, Schiedsrichter Ittrich lässt allerdings weiterspielen. Die Essener können sich im Anschluss wahrlich nicht beklagen, denn dass es einen klaren Kontakt gegeben hat, zeigen die TV-Bilder auf Anhieb.