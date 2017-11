Mönchengladbach. Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach rechnet sich im Duell mit Tabellenführer Bayern München durchaus Siegchancen aus.

«Wir haben auch Qualität und den Ehrgeiz, gewinnen zu wollen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, haben wir eine realistische Chance», sagte Hecking. Vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern am Samstag konnte die Borussia vier der sechs zurückliegenden Liga-Partien gewinnen. Derzeit ist Gladbach Tabellen-Vierter.

Hecking, der die gleiche Mannschaft aufstellen kann, die am vergangenen Samstag Hertha BSC besiegte (4:2), setzt auf die konstante Entwicklung seines Teams. «Wir sind stabil und konnten in den letzten acht Spielen 16 Punkte holen. Von Rückschlägen haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen», meinte Hecking. Im Kampf um die Europapokalplätze sieht der Coach sein Team auf dem richtigen Weg: «Wir sind nicht am Ende unserer Träume, aber wir sind auf Kurs.»